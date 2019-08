Salviniho sen o moci sa rozplýva

Potopil vlastnú koaličnú vládu, lebo dúfal, že predčasné voľby ho vynesú do premiérskeho kresla. Matteo Salvini, taliansky vicepremiér a minister vnútra, vodca krajnepravicovej strany Liga, sa so svojím plánom rýchleho útoku na vrchol moci možno prerátal.

Predminulý týždeň vypovedal spojenectvo populistickému Päťhviezdičkovému hnutiu (M5S), s ktorým jeho Liga pred 14 mesiacmi vytvorila nesúrodú koalíciu. Po tom, čo nestranícky premiér Giuseppe Conte v utorok podal demisiu, však už ďalší vývoj nie je v rukách Kapitána, ako znie Salviniho prezývka. Hlavná opozičná sila krajiny – stredoľavicová Demokratická strana (PD) – totiž včera oznámila, že je pripravená začať rokovania s M5S o vytvorení novej vlády.

Lídri PD sa rozhodli dať bokom staré rozpory s M5S, aby sa spoločnými silami pokúsili odvrátiť predčasné voľby. Tie by chcel Salvini podľa možnosti už v októbri, aby zúročil raketový nárast preferencií Ligy. Niekdajšia regionálna strana severotalianskych autonomistov, ktorá po odklone k radikálnej pravici získala vo vlaňajších parlamentných voľbách 17 percent hlasov, sa tvrdou protimigračnou politikou dopracovala k dnešnej zhruba 38-percentnej podpore. Trend v prípade Päťhviezdičkového hnutia je presne opačný, kým vlani so ziskom 34 percent hlasov vzišlo z volieb ako jasný víťaz, teraz má už len približne polovičnú podporu.

Kapitánovo sebavedomie však nezohľaňovalo stále platný pomer síl v parlamente. Kľúčovou chybou bolo, že Salvini nezvážil možnosť, že by sa M5S mohla spojiť PD, pričom tieto dve najväčšie parlamentné strany by mohli utvoriť novú väčšinu, usudzuje Alfonso Giordano, profesor politológie z rímskej Univerzity LUISS. Prvým varovným signálom podľa neho bolo, keď populisti s ľavicou minulý týždeň zablokovali Salvinihio návrh na vyslovenie nedôvery Conteho vláde. „Uveril, že dokáže ľahko premeniť voličskú podporu na parlamentné mandáty. Zabudol pritom, že Liga je stále iba 17-percentnou stranou,“ povedal Giordano pre denník Guardian.

To, že ďalší vývoj je teraz v rukách prezidenta republiky a lídrov strán, ktorí budú hľadať možnosť vytvorenia novej parlamentnej väčšiny, si už Salvini zrejme začína uvedomovať. „Je tu iba desaťpercentná šanca,“ odhadol možnosti vypísania predčasných volieb podľa novín Corriere della Sera v rozhovore so svojimi poradcami.

A ak sa líder PD Nicola Zingaretti, mimochodom, mladší brat herca Lucu, ktorý v populárnom televíznom seriáli Komisár Montalbano hrá titulnú postavu, dohodne so šéfom M5S Luigim Di Maiom, potom môže zostať Salviniho Liga na vedľajšej koľaji veľmi dlho. Zingaretti totiž včera vyhlásil, že podporí len takú vládu, ktorá bude schopná vydržať do riadnych parlamentných volieb, čo znamená tri a pol roka.

Prezident Sergio Mattarella sa už dnes popoludní chystá prijať na konzultácie Zingarettiho a Di Maia. Líder PD sa k spojenectvu s M5S staval v minulosti skôr chladne. „Nikdy som M5S nedémonizoval, ale musíme si priznať, že s nimi máme hlboké názorové nezhody,“ pripustil Zingaretti podľa agentúry ANSA. Aj preto zdôraznil, že nepodporí nijakú dohodu, ktorá by znamenala iba krátkodobú vládu. Veľmi aktívne sa však v PD za spoluprácu s M5S stavia silná frakcia okolo expremiéra Mattea Renziho. Renzi zdôrazňuje, že prvoradou úlohou je zabrániť Salviniho krajnej pravici v ovládnutí Talianska. „Mali by sme sa pokúsiť vytvoriť vládu, ak to bude len trocha možné,“ povedal expremiér pre France 2.