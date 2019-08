Trump vyzval štáty na boj proti džihádistom

Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že do boja s islamistickými extrémistami sa budú musieť zapojiť aj ďalšie krajiny. Zároveň varoval Európanov, aby repatriovali vlastných občanov zajatých za boj v radoch džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), inak ich bude musieť prepustiť a vrátiť do ich vlastí. Píše o tom agentúra AFP.