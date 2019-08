Vláda v Tripolise hlási zisk území južne od líbyjskej metropoly

„Boje, ktoré dnes (v stredu) vypukli, boli kruté,“ uviedol hovorca Sarrádžovej vlády. Dodal, že pri nich zomrelo 20 príslušníkov LNA a desiatky utrpeli zranenia. GNA podľa neho stratilo sedem mužov. Stret sa odohral asi 40 kilometrov južne od centra Tripolisu.

Postup Haftarových jednotiek na líbyjskú metropolu sa v posledných týždňoch v podstate zastavil. Haftar preto stupňuje letecké útoky, čiastočne aj kvôli tomu, aby udržal vlastnú pozíciu na východe krajiny, tvrdí Tarek Megerisi, expert na Líbyu z Európskej rady pre zahraničné vzťahy (European Council on Foreign Relations – ECFR) v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde.

Čím viac sa bude Haftar oslabovať v bojoch na zemi, tým viac bude stupňovať svoju agresivitu a spoliehať sa práve na bombardovanie, čím bude vystavovať stále väčšiemu ohrozeniu civilné obyvateľstvo. Ukážkou toho sú v posledných týždňoch časté nálety na letisko v Misuráte či nedávny útok na mesto Murzúk na juhozápade krajiny, pri ktorom zomrelo najmenej 42 ľudí.

Ak Haftarovo ťaženie proti GNA neprinesie úspech, bude tiež ohrozená jeho pozícia na východe krajiny, kde je vnímaný ako jediné riešenie líbyjskej vládnej schizmy, tvrdí expert. Ak by sa pozície poľného maršala i naďalej oslabovali, mohli by kmene a milície na východe krajiny napríklad pristúpiť na nejaké riešenie ponúknutej medzinárodným spoločenstvom. Je však tiež možné, že sa v oblasti objaví iný líder, s ktorým bude Haftar súperiť o lojalitu miestnych. Boje by sa tak mohli rozšíriť a aj na východe Líbye by zavládla anarchia.

Tohto bezvládie by zrejme dobre dokázali využiť bojovníci pridružení k Islamskému štátu (IS), ktorých pôsobenie v krajine silnie. Tí by potom mohli byť ohrozením nielen pre Líbyu, ale aj pre celý priľahlý región a prípadne i pre Európu, uviedol odborník z ECFR. Podľa posledných údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov si už boje pri Tripolise vyžiadali 1093 mŕtvych a 5752 zranených. Od apríla muselo tiež 120 000 ľudí opustiť svoje domovy.