Plán USA kúpiť Grónsko je ako medzinárodné nakupovanie, vyhlásil hovorca Kremľa

„Nie je to naše podnikanie. Nikdy sa neoddávame takýmto medzinárodným nákupom. Je to otázka vzťahov medzi Spojenými štátmi a Dánskom. Ak tomu správne rozumieme, nepohodli sa. Ale s nami to nemá nič spoločné. Nechceme sa do toho miešať,“ povedal Peskov novinárom.

Podľa agentúry TASS Peskov neodpovedal na otázku, či Moskva považuje takéto plány Washingtonu za súčasť vojny o arktické zdroje.

„Rusko vynakladá úsilie v rámci zodpovedajúcich štruktúr OSN na ochranu svojich práv na (arktický) šelf. Určitý pokrok je viditeľný a toto úsilie bude pokračovať,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump 19. augusta oznámil, že USA majú záujem o kúpu Grónska, autonómneho regiónu Dánskeho kráľovstva. Podľa jeho slov je to „veľký obchod s nehnuteľnosťami“.

Grónske a dánske úrady uviedli, že Grónsko má záujem o spoluprácu so Spojenými štátmi, ale nie je na predaj.

Z dôvodu odmietnutia diskutovať o tejto téme Trump zrušil svoju schôdzku s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Schôdzka sa mala konať v Dánsku začiatkom septembra.