Po búrke v Tatrách je päť mŕtvych, 150 zranených a deväť nezvestných

Po štvrtkovej búrke sa na poľskej strane Tatier stále pátra po deviatich ľuďoch, s ktorými sa ich príbuzným doteraz nepodarilo nadviazať kontakt. Záchranári z horskej služby však nevedia, či títo ľudia sa skutočne vydali do hôr. Uviedla poľská televízia TVN 24.

Štvrtková búrka v Tatrách si vyžiadala päť životov, vrátane českého turistu, ktorý zahynul na slovenskej strane Tatier. Češka, ktorá išla s ním, utrpela zranenia. Bilancia búrky na poľskej strane Tatier hovorí o štyroch mŕtvych vrátane dvoch detí a 157 zranených, z ktorých 34 zostáva v nemocniciach.

Blesky zasiahli západotatranský masív Giewont a ďalšie miesta.

Šéf horskej služby TOPR Jan Krzysztof v televízii zdôraznil, že záchranárom sa podarilo v priebehu štyroch hodín dostať z hôr všetkých, ktorí potrebovali lekársku pomoc. „Bola to situácia porovnateľná s teroristickým atentátom. Zranená bola veľká skupina ľudí vrátane detí. Mali popáleniny, zlámané nohy, početné poranenia po celom tele. Ale v krátkom čase sa to podarilo zvládnuť,“ zdôraznil.

Medzi zranenými sa ocitol aj muž, ktorý práve oživoval jedného zraneného, ​​keď ho zasiahla uvoľnená reťaz z turistické chodníka. „Nestalo sa mu nič strašné,“ uviedol Tomasz Wojciechowski z TOPR. „Aj v dramatickej situácii ľudia pomáhali druhým,“ dodal.

Do štvrtkového zásahu sa zapojili skoro dve stovky horských záchranárov a hasičov, ako aj päť vrtuľníkov. Jedna z horských chát sa premenila na poľnú nemocnicu.

„Dúfame, že štyria ľudia, vrátane dvoch malých detí, ktorí vo štvrtok prišli o život, sú (v tomto nešťastí) posledný mŕtvi,“ povedal Krzysztof.

Malopoľský vojvoda Piotr Cwik v krakovskom rozhlase uviedol, že majitelia podhorských penziónov a ubytovní ohlásili, že počas noci sa nevrátilo 16 ľudí. Medzitým sa podarilo sedem z nich nájsť. Po zvyšných deviatich sa stále pátra.

„Vieme, že rodiny nemajú kontakt s niekoľkými ľuďmi, ale nemáme informácie, či išli alebo nešli do hôr. Je tiež potrebné mať na pamäti, že na niektorých horských chatách je problém so signálom (mobilných telefónov),“ uviedol Krzysztof. Akonáhle si záchranári oddýchnu po štvrtkovej vyčerpávajúcej akcii, vyšle do Tatier vrtuľník.

České ministerstvo zahraničia potvrdilo, že počas rozsiahlych búrok v oblasti Tatier zomrel na území Slovenska jeden český občan, jedna Češka bola zranená a hospitalizovaná. Na území Poľska podľa dostupných informácií Česi medzi obeťami ani zranenými nie sú.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki navštívil Zakopané, kde vyjadril sústrasť príbuzným obetí a poďakoval sa všetkým, ktorí sa zapojili do záchrannej akcie.