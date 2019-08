Rumunská premiérka Dancilaová bude kandidovať za prezidentku

Rumunská vládnuca Sociálnodemokratická strana (PSD) dnes na svojom zjazde potvrdila premiérku Vioricu Dancilaovú ako stranícku kandidátku do prezidentských volieb, ktoré sa budú konať v novembri. Podľa prieskumov má však najväčšiu šancu na víťazstvo s výrazným náskokom súčasný centristický prezident Klaus Iohannis, napísala dnes agentúra Reuters.

Posledný prieskum ukazuje, že by Iohannis získal asi 42 percent hlasov. Štyroch kandidátov, ktorí by sa umiestnili hneď za ním, by volilo 10 až 13 percent voličov. Dancilaová je zatiaľ podľa prieskumov šiesta s asi osempercentnou podporou. „Jediným skutočným prieskumom sú až voľby,“ vyhlásila však premiérka.

„Som oveľa silnejšia ako všetci títo muži (politici), ktorí pokrikujú od postrannej čiary. Som prvou ženou, ktorá sa stala premiérkou, stanem sa aj prvou prezidentkou,“ vyhlásila Dancilaová, ktorej kandidatúru potvrdila jednomyseľne asi tisícka delegátov na zjazde.

Premiérka je chránenkyňou bývalého predsedu vlády Livia Dragnea, ktorý si v súčasnosti odpykáva tri a pol ročný trest za korupciu. PSD je vo vláde s menším koaličným partnerom, spoločne disponujú v parlamente iba tesnou väčšinou. Strana stratila podporu v májových európskych voľbách, kde získala len 26 percent hlasov; výrazne menej ako 46 percent, ktoré dostala pri posledných parlamentných voľbách v roku 2016.

Európske voľby boli podľa Reuters pre stranu testom popularity. PSD totiž čelila silnej kritike Bruselu a Washingtonu pre zásahy do súdnictva a zmeny protikorupčných zákonov.