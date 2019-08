Polícia v Hongkongu zatkla počas nočných protestov takmer tri desiatky ľudí

Aktivisti hádzali benzínové bomby a tehly v priemyselnej oblasti Kwan-tchang (Kwun Tong), husto osídlenej mestskej časti na východ od polostrova Ťiou-lung (Kowloon). Pre protesty boli zatvorené štyri stanice metra.

Polícia použila slzotvorný plyn po tom, čo niektorí demonštranti hádzali Molotovove koktaily a tehly a iní rozbíjali svetelné stĺpy vybavené monitorovacími kamerami. Iní demonštranti zriadili zátarasy z bambusových stavebných stĺpov.

Doprava na medzinárodné letisko mesta sa v nedeľu zdala fungovať normálne i napriek plánom demonštrantov na celodenný „záťažový test“ dopravy v medzinárodnom leteckom a finančnom uzle.

Polícia použila slzotvorný plyn po viac ako týždni väčšinou pokojných demonštrácií v tejto bývalej britskej kolónii.

Protesty, ktoré sa začali kvôli teraz už pozastavenému návrhu zákona o vydávaní občanov Hongkongu podozrivých zo spáchania trestného činu do Číny a ktoré prerástli do požiadavky na väčšiu demokraciu, uvrhli mesto do najväčšej politickej krízy od jeho odovzdania spod britskej koloniálnej vlády čínskej administratíve v roku 1997.

Požiadavky na väčšiu demokraciu predstavujú priamu výzvu pre vodcov komunistickej strany v Pekingu, ktorí sa snažia, aby protesty v Hongkongu boli potlačené do 1. októbra – do 70. výročia založenia Čínskej ľudovej republiky.