Atómovkou na hurikány? Trump tvrdí, že to nechcel

Prečo na to nehodíme atómovku? Toto sa údajne opýtal americký prezident Donald Trump svojich bezpečnostných poradcov. A na čo chcel atómovú bombu použiť? Na hurikány. Tvrdí to spravodajská stránka Axios s odvolaním sa na zdroje, ktoré boli pri tejto konverzácii.

Satelitná snímka pohybu oblakov na západnej pologuli začiatkom augusta. Vedci z amerického Úradu pre výskum oceánu a atmosféry očakávajú rušnejší vrchol hurikánovej sezóny. Autor: SITA/AP

"Správa Axiosu, že prezident Trump chcel odpáliť veľké hurikány jadrovými zbraňami ešte predtým, ako sa dostanú k pevnine, je smiešna. Nikdy som to nepovedal. Sú to len ďalšie falošné správy,“ napísal Trump v reakcii na sociálnej sieti Twitter.

Axios však opísal scénu, podľa ktorej prezidenta zaujímalo, ako zastaviť hurikány. Počas jedného takého stretnutia vytiahol jadrové zbrane. "Prečo na ne nehodíme atómovú bombu? Hurikány sa začínajú tvoriť pri pobreží Afriky, a ako postupujú cez Atlantik, tak zhodíme bombu do oka hurikánu a narušíme ho. Prečo to neurobíme?“ opísal zdroj pre Axios Trumpov nápad.

Po týchto slovách vraj zavládlo hrobové ticho a v Bielom dome padali otázky, čo s tým, dopekla, urobia. Nič však nesvedčí o tom, že by sa týmto nápadom niekto vážne zaoberal.

Trump sa na bombardovanie hurikánov vraj pýtal aj v roku 2017. Podľa Axiosu je to v zázname Národnej bezpečnostnej rady. Prezident však nepoužil slovo atómová bomba a hovoril o viacerých veciach.

Bombardovať hurikány nie je najlepší nápad

Ničenie hurikánov jadrovými zbraňami je nápad, ktorý vznikol už koncom 50. rokov minulého storočia. Podľa amerického vládneho Úradu pre výskum oceánu a atmosféry to však skutočne nie je dobrá myšlienka. Je mimoriadne otázne, akú veľkú energiu by bolo potrebné vynaložiť na narušenie hurikánu vyššej kategórie. Samostatným problémom by bol rádioaktívny spad. A, samozrejme, takéto používanie jadrových zbraní obmedzujú medzinárodné zmluvy.

"Táto myšlienka však nikdy nezmizla. Nezdá sa, že by niekto prezidentovi vysvetlil vedecké dôvody, prečo by to nefungovalo. Ak sa to aj stalo, nie je pravdepodobné, že by to šéf Bieleho domu spracoval,“ reagoval pre Pravdu meteorológ a klimatológ John Nielsen-Gammon z Texas A&M University.

Ešte predtým ako Trump vyhlásil, že o zbombardovaní hurikánov neuvažoval, viaceré vysokopostavené vládne zdroje pre Axios prezidenta bránili. "Jeho cieľ, udržať katastrofický hurikán mimo pevniny, nie je zlý,“ povedali.

Dá sa pochopiť, že americkí politici by sa radi veternej prírodnej katastrofy zbavili. Pomalá reakcia prezidenta Georgea Busha na hurikán Katrina v roku 2005 patrí k najhorším momentom jeho vlády. V októbri 2012 zasiahol USA hurikán Sandy a narušil volebnú kampaň tesne pred súbojom o Biely dom vtedajšieho vládcu Oválnej pracovne demokrata Baracka Obamu a republikána Mitta Romneyho.

Trumpova vláda sa zase nemôže chváliť riešením problémov, ktoré spôsobil Portoriku hurikán Maria v septembri 2017. "Umierame tu a zabíjate nás svojou neschopnosťou,“ odkázala vtedy do Washingtonu Carmen Yulín Cruzová, starostka portorického hlavného mesta San Juan. Trump jej na Twitteri vyčítal, že je slabá líderka a chcela by, aby všetko za ňu niekto urobil. Počet obetí hurikánu Maria na Portoriku sa odhaduje na viac ako tritisíc.