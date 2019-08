Tigríčatá odobraté z bytu Slovenky uhynuli vo viedenskej zoo

„Na začiatku nám ich napredovanie robilo radosť. Dobre pili aj priberali na váhe,“ uviedol zverolekár Thomas Voracek a dodal, že to však ešte neznamenalo, že by sa úplne zotavili.

Ako napísal denník Kurier, políciu o tom, že istá žena si do svojho bytu priviedla dve tigrie mláďatá, upovedomilo združenie na ochranu zvierat. Keďže držba tigrov nie je v Rakúsku okrem zoologických záhrad a výskumných centier legálna, oslabené mláďatá putovali následne do starostlivosti viedenskej zoo.

Yveta Iršová od roku 1999 vedie Oázu sibírskeho tigra v Kostolnej pri Dunaji a rovnomenné občianske združenie. Ako povedala pre Pravdu, 1. augusta sa tigrici Lune narodili tri mláďatá. Odvrhla ich však, preto tigríčatá odobrali a začali prikrmovať. Neskôr sa s ošetrovateľkou dohodli, že pôjdu na veterinu, tak ich zaviezli do Rakúska.

„Tam ich veterinár vyšetril, dostali infúzie a povedal, že ich treba sledovať a na druhý deň prísť na kontrolu. Tak sme sa s ošetrovateľkou dohodli, že zostanú v Rakúsku, aby tigríkom neublížilo prevážanie hore-dolu, vysvetlila Iršová. Slovenky argumentujú, že u nás nie je klinika špecializovaná na tigre, preto spolupracujú s klinikou v Rakúsku.

Do bytu však v tú noc prišli policajti v sprievode rakúskej organizácie na ochranu zvierat a tigríky im odobrali. Vychádzali z predpokladu, že ženy so zvieratami kupčia. Obe rakúskym ochrancom zvierat vyčítali, že s mláďatami neopatrne a neodborne manipulovali a dostali ich do zlého stavu.