Talianske Hnutie piatich hviezd prerušilo rokovania s Demokratickou stranou

Niekdajší úhlavní súperi – protisystémové M5S a stredoľavicová PD – sa snažia dospieť k dohode o novej vláde po tom, ako sa len po 14 mesiacoch v auguste rozpadla doterajšia koalícia pozostávajúca z M5S a pravicovo-populistickej Ligy Severu (LN).

Správy o prerušení rokovaní medzi M5S a PD prichádzajú po tom, ako to ešte v pondelok večer vyzeralo tak, že sú blízko k vzájomnej dohode, poznamenal Reuters. Strana PD totiž naznačovala, že zrušila svoje veto ďalšieho funkčného obdobia Conteho na poste predsedu vlády. Predstavitelia M5S však uviedli, že členovia PD toto rozhodnutie ešte jednohlasne neschválili.

„Včera po štyroch hodinách rokovaní sme nič nedosiahli,“ uvádza sa vo vyhlásení M5S. „Už viac nemôžeme takto pracovať. Buď sa postoj (PD) zmení, alebo to bude komplikované. So (zástupcami) PD sa znova stretneme, keď budú súhlasiť so znovuzvolením Conteho,“ oznámila svoju podmienku M5S.

Premiér Conte, ktorý nie je členom žiadnej politickej strany, ale má blízko k M5S, predložil svoju rezignáciu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi minulý týždeň po tom, čo LN Mattea Salviniho prestala podporovať koalíciu s M5S s cieľom dosiahnuť vyhlásenie predčasných volieb.

Conte sa v pondelok zúčastnil rokovaní s lídrom M5S Luigim di Maiom a šéfom PD Nicolom Zingarettim.

Ak M5S a PD prezidentovi Mattarellovi do stredy neoznámia, že sa dohodli na sformovaní novej vlády, Matarella vymenuje úradnícku vládu a vyhlási predčasné voľby.