Pomôže brexit teroristom v Severnom Írsku?

"Mier u nás nemôžeme považovať za samozrejmosť,“ citovala spravodajská stránka televízie Euronews Stephena Martina, zástupcu veliteľa Policajnej služby v Severnom Írsku. Vyhlásil, že problémy v regióne týkajúce sa patu pri vytvorení miestnej vlády a brexitu neprispievajú k pokoju.

"Nemám nič, čo by priamo spájalo tento útok s vystúpením z EÚ. Ale dva a pol roka nefungujú inštitúcie. Máme neistotu, týkajúcu sa ukončenia členstva v únii. Tohto roku sme boli svedkami piatich útokov s úmyslom zavraždiť policajtov. Pri jednom z nich tragicky zahynula Lyra McKeeová,“ pripomenul Martin.

Lyra McKeeová bola severoírska novinárka, ktorú zastrelili v apríli pri nepokojoch v Derry. Páchatelia, ktorí pravdepodobne patrili k skupine Nová IRA a ktorých doteraz nevypátrali, útočili na policajtov.

Vláda a brexit

Severné Írsko nemá funkčnú vládu od januára 2017 pre spor Demokratickej unionistickej strany (DUP) a strany Sinn Féin. Brexit má priamy vplyv na mierové spolunažívanie v regióne. Ak Británia odíde bez dohody, čo sa môže stať už 31. októbra, hrozí existencia tvrdej hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Bolo by to proti Veľkopiatkovej dohode z roku 1998. Zmluva ukončila krviprelievanie v Severnom Írsku, známe ako Nepokoje. Tie si od 60. rokov do podpísania dohody vyžiadali viac ako 3 500 obetí.

Vláda v Londýne tvrdí, že hranica bude priepustná aj v prípade odchodu Británie z EÚ bez dohody. Premiér Boris Johnson však stále opakuje, že neprijme dohodu s úniou, v ktorej bude írska poistka. Tá by udržala hranicu medzí Írskom a Severným Írskom otvorenú.

"Hoci sme videli značnú aktivitu zo strany disidentských republikánskych teroristov, hrozba útokov v regióne bola po mnohé roky na rovnakej úrovni. Vzťahy medzi komunitami ovplyvňovalo napätie, týkajúce sa dedičstva konfliktu z minulosti. Politické strany to neriešili, hoci nie je celkom jasné, ako by to zlepšila funkčná vláda,“ reagoval pre Pravdu expert na radikalizáciu Shaun McDaid z Huddersfieldskej univerzity. "Sú tu obavy, že ak brexit bude znamenať tvrdú hranicu s vybudovanou infraštruktúrou, ako sú colnice, bude to dôvod na zvýšenú aktivitu radikálov. Ale k vraždám príslušníkov bezpečnostných zložiek dochádzalo aj predtým. Brexit by v tomto prípade nebol príčinou, ale skôr niečím, čo by k problémom mohlo prispieť. Nezdá sa však, že tieto teroristické skupiny by mali v tejto chvíli širokú podporu, takže návrat k veľkým násilnostiam nie je až taký pravdepodobný,“ myslí si McDaid.

Viac násilia?

Expert na severoírsku politiku z Liverpool Hope University Michael Holmes je menej optimistický. Podľa neho určite existuje nebezpečenstvo, že Severné Írsko zažije viac násilia. Odborník pripomína, že samotný mierový proces sa zasekol.

"Pokračuje už 20 rokov a máme tu novú generáciu, ktorá nevie, aké je to žiť počas konfliktu. Preto ju ľahšie môže zlákať násilie. A brexit všetko výrazne zhoršil. Veľkým úspešným trikom mierového procesu bolo, že hranica medzi Severným Írskom a Írskom prestávala byť dôležitá. Brexit je v takmer v každej forme problematický. Prípadné hraničné kontroly budú terčom pre radikálov. Možný špeciálny štatút pre Severné Írsko by zase oslabil pozíciu regiónu ako časti Spojeného kráľovstva a bol neakceptovateľný pre mnohých na unionistickej strane,“ povedal pre Pravdu Holmes.

"Radikálni republikáni využívajú brexit na rozpútanie násilia aj verbovanie členov. Lojalisti zase budú bojovať proti republikánom a proti akýmkoľvek pokusom o začlenenie šiestich okresov Severného Írska do Írskej republiky. Môj výskum naznačuje, že väčšina obyvateľov si neželá konflikt. No hoci nebudeme svedkami návratu k problémom, aké sme videli počas Nepokojov, možný nárast násilných činov bude bremenom pre policajné sily,“ pripomenul pre Pravdu protiteroristický expert David Lowe, ktorý pôsobí na Právnickej fakulte Beckettovej univerzity v Leedsi.