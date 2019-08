Angolu a Kongo sužuje viac ničivých požiarov než Brazíliu

Agentúra Bloomberg minulý týždeň vydala rebríček krajín, ktoré sú najviac postihnuté požiarmi. Najhoršia situácia je v Angole, kde bolo za dva dni zaznamenaných 6902 požiarov, a v Kongu, kde ich bolo 3395. V Brazílii, ktorá je rozlohou takmer trikrát väčšia než obe africké štáty dohromady, ich za rovnaké obdobie horelo 2127. Požiare zúria aj v Zambii a tiež v Bolívii, kde je nimi najviac postihnutá oblasť v blízkosti hranice s Brazíliou.

Odborník OSN pre znižovanie rizika katastrof Denis McClean dnes uviedol, že veľkú časť afrických požiarov majú na svedomí farmári, aby získali poľnohospodár­sku pôdu.

Tento spôsob, pri ktorom sa časť lesov alebo lúk vypaľuje, aby sa získala pôda pre poľnohospodárske využitie, má mnoho výhod i nevýhod. Pre miestnych sa jedná o najlacnejší spôsob, ako časť krajiny zbaviť porastu, vzniknutý popol navyše pôde dodáva živiny. Ekológovia však varujú, že to prispieva k odlesňovaniu, erózii pôdy a strate biodiverzity. Ohne zapaľujú poľnohospodári predovšetkým z malých a chudobnejších komunít, bude preto ťažké ich presvedčiť, aby túto stáročia používanú techniku prestali užívať.

Hoci sú požiare rozsiahle, podľa McCleana a agentúry NASA nič nenasvedčuje tomu, že by ich bolo výrazne viac ako v predchádzajúcich rokoch, ako je tomu napríklad v Brazílii.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok na twitteri uviedol, že zvažuje poskytnutie finančnej pomoci africkým štátom podobnej tej, akú členovia skupiny vyspelých ekonomík sveta ponúkli pre boj s požiarmi v Brazílii. Fond, aký navrhuje Macron, by postihnutým africkým krajinám pomohol len krátkodobo, uviedol McClean, podľa ktorého by bolo lepšie investovať do dlhodobejších riešení, ako je napríklad osveta alebo prevencie rozšírenie požiarov do dažďových pralesov.