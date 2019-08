Poľskí diplomati upozorňujú Trumpa na ohrozenie demokracie v ich krajine

Takmer dva tucty bývalých poľských veľvyslancov upozornili v otvorenom liste amerického prezidenta Donalda Trumpa na ohrozenie poľskej demokracie. Vyzvali ho, aby využil nadchádzajúcu návštevu Varšavy k vyvinutiu tlaku na súčasnú poľskú vládu, aby prestala obmedzovať ľudské práva a porušovať ústavu. Uviedla to agentúra AP.

Trump sa má v poľskej metropole zúčastniť akcií k 80. výročiu vypuknutia druhej svetovej vojny.

"Pán prezident, prídete do krajiny, kde nefunguje právny štát. Váš silný hlas vyzývajúci k tolerancii a vzájomnému rešpektu, ako aj k dodržiavaniu ústavy a ďalších práv môže mať historický význam. Len slobodné, demokraticky riadené štáty môžu vytvoriť trvalé a efektívne spoločenstvo, schopné ubrániť sa pred prílivom agresie, autoritárstvu a klamstiev. Poliaci smädní po slobode vám budú naslúchať. Vezmú si vaše slová k srdcu, "napísalo 23 bývalých veľvyslancov, z ktorých niektorí boli odvolaní terajšou vládou konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (Prawo i Sprawiedliwość – PiS).

Upozornili tiež Trumpa na deštruktívne následky zneužitia Poľska ako „trójskeho koňa“ v Európskej únii a NATO. „Poľsko osamelé, obklopené nepriateľmi, rozhádané so susedmi a odkázané – ako pred druhou svetovou vojnou – výlučne na vzdialených spojencov – to je priama cesta do ďalšej katastrofy,“ zdôraznili.

PiS odmieta kritiku, že porušuje demokraciu, ničí deľbu moci a nezávislosť súdov, a zdôrazňuje, že sa k moci dostala demokratickou cestou. Vládnuca strana podľa prieskumov vedie pred svojimi súpermi i pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami.

Niektorí kritici podľa AP vytkli bývalým diplomatom, že sa nedokážu zmieriť so stratou privilégií. Jeden z komentátorov, sociológ Ryszard Zoltaniecki im vytkol, že „nedokážu akceptovať, že poľskú zahraničnú politiku teraz tvoria noví ľudia“ a že „ohovárajú Poľsko na medzinárodnej scéne“.