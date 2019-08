Trump: USA znížia počet vojakov v Afganistane, ak sa dohodnú s Talibanom

„Znížime to na 8 600 (vojakov) a potom sa rozhodneme, čo ďalej,“ povedal Trump v rozhovore pre rozhlasové vysielanie stanice Fox News. „Vždy (tam) budeme prítomní,“ uviedol. Zároveň dodal, že ak by došlo z Afganistanu k ďalšiemu útoku na Spojené štáty, tie by sa do tejto krajiny „vrátili s takou silou… ako nikdy predtým“.

Americkí vojaci vstúpili na územie Afganistanu po útokoch z 11. septembra 2001, aby zosadili režim Talibanu a bojovali s teroristami siete al-Káida, ktorí túto krajinu využívali ako svoje útočisko.

Washington najmenej od vlaňajška rokuje priamo s Talibanom v snahe ukončiť vojnu v Afganistane a stiahnuť odtiaľ tisíce svojich vojakov po najdlhšie trvajúcom konflikte, aký kedy USA viedli v zahraničí. Trump pritom tvrdí, že k odsunu vojakov dôjde len, ak Taliban zaručí, že sa táto stredoázijská krajina opäť nestane bezpečným útočiskom pre teroristov.

Samotná dohoda USA a Talibanu by neukončila afganskú vojnu, keďže vzbúrenci by sa ešte museli dohodnúť so Spojenými štátmi podporovanou vládou v Kábule, s ktorou dlhodobo odmietajú rokovať.