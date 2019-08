Česko prišlo o status krajiny bez osýpok, šíria sa Európou

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zrušila Českej republike, Británii, Grécku a Albánsku status krajín, v ktorých boli vykynožené osýpky. Organizácia to uviedla vo svojej správe o výskyte tohto vysoko infekčného vírusového ochorenia v Európe.

V 48 z 53 európ­skych krajín počas prvého polroka 2019 zaznamenali 89 994 prípadov osýpok, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím vlani, keď bolo potvrdených 44 175 prípadov. Status krajín bez osýpok má tak podľa WHO novo v európskom regióne 35 z 53 krajín. WHO v tejto súvislosti vyzvala na posilnenie očkovania.

Počas prvého polroka 2019 už v Európe zaznamenali viac prípadov osýpok, než za celý minulý rok (84 462). Na základe minuloročných štatistík WHO novo už nepovažuje Českú republiku, Britániu, Grécko a Albánsko za krajiny, v ktorých sú osýpky považované za vyhubené.

Vo svete bolo od januára potvrdených takmer 365 000 prípadov, čo je podľa WHO najviac od roku 2006 a takmer trojnásobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Medzi najviac postihnutými krajinami sú Kongo (155 460 prípadov), Madagaskar (127 454) a Ukrajina (54 246). V roku 2017 osýpky podľa odhadov spôsobili 109 000 úmrtí, väčšinou išlo o deti mladšie ako päť rokov.

Nárast počtu prípadov osýpok bol zaznamenaný v takmer každom regióne po celom svete. Chorobe, ktorá môže deti zabiť alebo im spôsobiť vážne postihnutie, sa pritom dá predísť očkovaním, uviedla vo svojom vyhlásení Svetová zdravotnícka organizácia. Podľa Kate O'Brienovej z WHO stojí za nárastom zlé zdravotníctvo v niektorých krajinách, ale rovnako aj šírenie dezinformácií o očkovaní. „Šírenie dezinformácií považujeme za stále väčšiu hrozbu,“ uviedla O'Brienová. „Vyzývame preto prevádzkovateľov sociálnych sietí, komunity, vodcov i ďalších ľudí, ktorí sa verejne vyjadrujú, aby sa uistili o tom, že oznamujú presné a vedecky dôveryhodné informácie,“ dodala.

Podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva ochorelo na osýpky od začiatku tohto roka do minulého piatka 585 ľudí. Vlani ich bolo za celý rok 203. Najhoršia situácia bola tento rok v marci, keď počas dvoch týždňov zaznamenali lekári bezmála šesť desiatok nových prípadov. Od polovice mája nových chorých výrazne ubudlo.

V Británii vlani zaznamenali 953 prípadov, v prvej polovici tohto roka ich potom bolo 489. V Grécku vlani hlásili 2 193 a za tento polrok 28 prípadov, v Albánsku to bolo vlani 1 466 prípadov a za tohtoročných šesť mesiacov 475 prípadov. „Každá z týchto krajín je príkladom oblasti s extrémne vysokým pokrytím populácie očkovaním. Nie sú to teda prípady krajín so zlým zdravotníckym systémom,“ uviedla Kate O'Brienová. „Ide teda o varovanie pre celý svet: dosiahnuť vysoké celonárodné pokrytie nestačí, treba to dosiahnuť v každej komunite, v každej rodine pre každé dieťa,“ dodala.

Asi 60 percent pacientov v Európe v prvej polovici tohto roka bolo mladších ako devätnásť rokov. 78 percent všetkých prípadov z prvých šiestich mesiacov roku 2019 pochádzalo zo štyroch krajín: Ukrajiny, Kazachstanu, Gruzínska a Ruska. Ako WHO tiež oznámila, status krajín bez osýpok novo získalo Rakúsko a Švajčiarsko. V roku 2018 sa tak v európskom regióne nachádzalo 35 krajín z celkového počtu 53, v ktorých boli osýpky vyhubené. Medzi týmito krajinami je napríklad Maďarsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Dánsko či Írsko. Naopak status krajiny, kde sa osýpky stále nepodarilo vykoreniť, majú stále Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko či Rumunsko.

Osýpky sa šíria kvapôčkami a sú vysoko nákazlivé. Prvými príznakmi sú horúčka, kašeľ, nádcha, svetloplachosť a začervenanie očných spojiviek, niekedy biele bodky v ústach. Neskôr sa objavuje sýto červená až fialová vyrážka, ktorá začína na záhlaví a šíri sa na tvár, krk, brucho a končatiny.