USA sankcionovali iránsky tanker Adrian Darya 1 a jeho kapitána

Americké ministerstvo financií zaradilo v piatok na tzv. čierny zoznam iránsky tanker Adrian Darya 1, ktorý do polovice augusta zadržiaval Gibraltár pre podozrenie, že prepravuje ropu do Sýrie. Ministerstvo financií USA tiež uvalilo sankcie na kapitána tankera, informuje agentúra Reuters.

„Plavidlá ako Adrian Darya 1 umožňujú im (jednotkám Quds – tajným zložkám Iránskych revolučných gárd), aby prepravovali veľké množstvá ropy, ktorú sa snažia nezákonne maskovať i predávať, a financovali tak zhubné aktivity (iránskeho) režimu a šírili terorizmus,“ uviedla vo vyhlásení Sigal Mandelkerová, námestníčka ministra financií USA. „Každý, kto poskytuje podporu tankeru Adrian Darya 1 riskuje sankcie,“ dodala.

Iránsky tanker spôsobil diplomatickú roztržku Teheránu s Washingtonom a Londýnom. Gibraltár, britské zámorské územie, ho zadržal 4. júla pre podozrenie z prepravy ropy do Sýrie, čo by bolo porušením sankcií Európskej únie voči Damasku. Gibraltár tanker prepustil 18. augusta, po ubezpečení zo strany Iránu, že náklad nesmeroval do Sýrie, píše Reuters. Tanker sa pôvodne volal Grace 1, ale neskôr ho premenovali na Adrian Darya 1.

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüta Čavušogla v piatok uviedol, že tanker Adrian Darya 1 prevážajúci 2,1 milióna barelov ropy v hodnote viac než 140 miliónov dolárov smeruje do Libanonu po tom, ako viackrát zmenil kurz. Libanon však vzápätí informoval, že nedostal žiadosť o zakotvenie od tankera. Podľa Reuters takéto správy zvyšujú podozrenie, že by pri libanonskom pobreží mohlo dôjsť preloženiu nákladu na inú loď.

Iránske revolučné gardy (Sepáhe pásdáráne enkelábe eslámí, doslova Armáda strážcov islamskej revolúcie) sú zložkou ozbrojených síl Iránu, pričom boli založené v roku 1979 na popud ajatolláha Rúholláha Chomejního. Gardy sú oddelené od iránskych pozemných, námorných aj vzdušných síl. Zatiaľ čo regulárna armáda má za úlohu chrániť hranice štátu a vnútornú bezpečnosť, úlohou gárd je podľa iránskej ústavy chrániť režim islamskej republiky.

Revolučné gardy sú zodpovedné aj za iránske programy balistických rakiet a jadrových zbraní. USA ich považujú za teroristickú organizáciu.