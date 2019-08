Dorian zosilnel na hurikán 4. kategórie, časti Bahám nariadili evakuáciu

Hurikán Dorian, ktorý sa blíži k súostroviu Bahamy a začiatkom budúceho týždňa by mal doraziť aj k pobrežiu amerického štátu Florida, zosilnel a preradili ho do 4. z celkových piatich kategórií. Oznámilo to v sobotu Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami, píše agentúra AFP.