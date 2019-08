Zostane maršal na námestí? Praha sa háda o Koneva

Kam patrí osloboditeľ Prahy? Niektorí tvrdia, že sochu maršala Ivana Koneva treba premiestniť do záhrady ruského veľvyslanectva. Iní považujú tento nápad za hanebný a sú presvedčení, že musí zostať na pôvodnom mieste. Ďalší sú tí, čo by radi získali sochu do svojho múzea.

Chlapec sa pozerá na sochu maršala Ivana Koneva, ktorá sa nachádza na Námestí Interbrigády v pražskej mestskej časti Bubeneč. Archívna snímka je z januára 2018. V piatok sochu zakryli plachtou, ale už po hodine ju strhol jeden aktivista. Autor: SITA/AP, Petr David Josek

V českej metropole ožil spor o monument, ktorý sa nachádza v parku na Námestí Interbrigády v mestskej časti Bubeneč. Vandalizmus z minulosti sa zopakoval pred desiatimi dňami, keď neznámy páchateľ polial podstavec červenou farbou a bielou napísal „Nie krvavému maršalovi. Nezabudneme.". Príbeh pokračuje, riešenie by sa malo nájsť v druhej tretine septembra.

Strhnutá plachta

Tento piatok radnica Prahy 6 dala sochu zakryť plachtou. Predtým ju stihli očistiť aktivisti, ktorí oceňujú význam Červenej armády. Starosta Bubenča sa do odstránenia farieb nehrnul, naopak, dal si podmienku, ktorá mnohých nemilo prekvapila: „Praha 6 nám každý rok jednoznačne hovorí, že tu Koneva nechce. Znovu Rusom ponúkneme, že si môžu sochu dať trebárs k nim na ambasádu. A dodávam, že pokiaľ nezačnú rokovať konštruktívne, zostane socha pomaľovaná," napísal Ondrej Kolář na Facebooku.

Plachta na Konevovi vydržala len krátko. Už po hodine ju strhol jeden aktivista. Je ním Jiří Černohorský, zakladateľ spolku Česť, sloboda, rešpekt. „Dnešná politická doba dehonestuje a pošliapava nielen pamiatku hrdinov, ale všetkých ľudí, ktorí slúžili v Červenej armáde. Podľa mňa nie je žiadna politika v tom, že niektorí sovietski vojaci padli pri oslobodzovaní našej krajiny. Konev, nech sa v minulosti dopustil čohokoľvek, nezaslúži si také správanie," povedal Černohorský pre server iDNES.

Mimochodom, Kolář nevylúčil ani extrémne riešenie. V interview pre portál Lidovky sa vyhrážal, že ak stratí trpezlivosť, Konev by mohol skončiť v zberných surovinách. Socha býva terčom pravidelného poškodzovania. „Náklady, ktoré sú spojené s čistením a jej údržbou, od roku 2015 prevyšujú milión českých korún. A už naozaj nechceme niesť ďalšie náklady," povedal starosta pre Lidovky.

Na druhej strane zjavne Praha 6 mohla už dávno predísť státisícovým výdavkom, keby sochu oplotila. Mestská časť to však nedokázala za dlhé roky urobiť a rovnako to platí o chýbajúcich bezpečnostných kamerách, ktoré by cielili na Koneva.

Rusko opakovane protestovalo proti vandalizmu na Námestí Interbrigády, ale ohlas rezortu českej diplomacie nikdy nemal efekt smerujúci do budúcnosti. Socha totiž nepatrí štátu, nachádza sa vo vlastníctve Prahy 6.

Do záhrady? Do múzea?

Kritikom Koneva na ňom prekáža, že v roku 1956 pomohol potlačiť povstanie v Maďarsku a že sa podľa niektorých historikov v lete 1968 podieľal na príprave invázie do Československa. Zástancovia maršala prízvukujú, že predstavuje nielen významnú osobnosť pri oslobodzovaní českého a slovenského územia počas druhej svetovej vojny. Vojaci pod velením Koneva totiž v januári 1945 vstúpili do nacistického koncentráku v Auschwitzi a židovským väzňom priniesli vytúženú slobodu.

Možnosť presunu sochy do záhrady ruskej ambasády Moskva odmieta, lebo je presvedčená, že maršalovi patrí čestné miesto tam, kde tento pamätník v roku 1980 odhalili. Praha 6 tiež špekuluje, že ak by sa socha mala premiestniť, mohlo by ju odkúpiť nejaké múzeum. Záujemcovia existujú.

Do výmeny názorov o monumente vstúpil aj hovorca českého prezidenta Miloša Zemana: „Vyzývam všetkých slušných ľudí: Postavme sa proti tomuto zlu, ktoré pľuje po obetiach nacizmu, ktoré uráža obete holokaustu!" napísal Jiří Ovčáček na Twitteri, ktorý podporuje tých, čo chcú, aby Konev zostal v Prahe 6.

Mestská časť oznámila, že o osude sochy bude rokovať 12. septembra. Nie je však vôbec isté, či prijme nejaké rozhodnutie.