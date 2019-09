USA rozhodnú o rozmiestnení svojich vojakov v Poľsku do konca roka

Spojené štáty do konca roka určia, kde bude v Poľsku umiestnený nový kontingent amerických vojakov. Po dnešnom stretnutí s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom vo Varšave to povedal poľský prezident Andrzej Duda. Druhý najvyšší predstaviteľ USA ďalej prisľúbil skoré zrušenie vízovej povinnosti pre cesty Poliakov do USA a vyzdvihol tiež snahy Varšavy o energetickú nezávislosť od Ruska, informovala agentúra DPA.