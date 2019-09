Plánovaná výmena ruských a ukrajinských väzňov viazne

Denník Kommersant s odvolaním sa na informované zdroje napísal, že podľa pôvodných predpokladov mali byť námorníci vydaní Ukrajine aj s vyšetrovacími spismi ich kauzy. Kyjev ale údajne trvá na tom, že ich zatknutie bolo nezákonné a mali by byť obvinenia zbavení. V opačnom prípade by ich obvinení musela zbaviť až Ukrajina, ktorej justičné orgány sa údajne zinscenovanou kauzou odmietajú zaoberať.

Ak by námorníci boli Ukrajine vydaní bez obžalovacieho spisu, mohli by byť súdení v neprítomnosti. Moskva by tak mohla manifestačne potvrdiť ich vinu.

Podľa skoršej dohody sa výmena zajatcov mala uskutočniť do konca augusta. Ukrajina ako gesto dobrej vôle oslobodila väzneného novinára Kirilla Vyšinského, ktorý bol obvinený z velezrady v prospech Ruska. Šéfredaktorovi agentúry RIA Novosti Ukrajina hrozilo až 15 rokov väzenia. Ruské úrady potom prepravili ukrajinského filmára Olega Sencova, odsúdeného za údajný terorizmus na anektovanom Kryme, z väzenia v meste Labytnangi za polárnym kruhom do Moskvy kvôli možnej výmene väzňov s Ukrajinou.

Ukrajinskí námorníci boli v Rusku vlani v novembri zatknutí kvôli údajne nelegálnemu prekročeniu ruských hraníc. Kyjev na incident hľadí ako na „akt ozbrojenej agresie“ proti lodiam ukrajinského vojenského námorníctva.

V polovici júla sa ukrajinská ombudsmanka Ľudmyla Denisovová stretla s ruskou splnomocnenkyňou pre ľudské práva Svetlanou Moskalkovovou, pričom si vymenili zoznamy väzňov v Rusku a na Ukrajine a dohodli sa na vyriešení tohto problému. Zoznam predložený ukrajinskou ombudsmankou obsahoval mená 150 osôb, v ruskom zozname bolo 34 mien, písal Interfax.