Bulharsko nesmeruje k Visegrádu

Keď sa koncom júna rozhodovalo o obsadení hlavných pozícií v EÚ, v istom momente prevzal iniciatívu bulharský premiér Bojko Borisov. Ako predstaviteľ ľudovcov si sadol so socialistickým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a pokúsil sa dosiahnuť dohodu. Tá sa nakoniec zrodila iným spôsobom, ale Bulharsko na seba upriamilo pozornosť, ktorej sa Borisov nikdy nevyhýba.

Faktom, na ktorý sa niekedy zabúda, je, že šéfom európskych socialistov je Bulhar Sergej Stanišev. Už od roku 2011 vedie druhú najväčšiu stranu v rámci EÚ. Je to pozícia, ktorú nedosiahol žiadny predstaviteľ novších členských krajín únie, teda tých, čo do nej vstupovali od roku 2004.

Moskva si uvedomuje, že Sofia je mimo jej sféry vplyvu. Bulharskí politici zase vidia, že obyvatelia od nich očakávajú, že udržia štát v rámci európskej integrácie. Vessela Černevová, šéfka sofijskej pobočky Rady pre zahraničné vzťahy

No a hlavnou bulharskou politickou hviezdou posledných týždňov je bývalá eurokomisárka a vysoká predstaviteľka Svetovej banky Kristalina Georgievová. Začiatkom augusta ju ministri financií EÚ posunuli do boja o kreslo šéfky Medzinárodného menového fondu, hoci sa hovorí, že s Borisovom nemajú najlepšie vzťahy.

"Bulharsko je proeurópska krajina. Jednoznačne,“ povedala pre Pravdu Vessela Černevová, šéfka sofijskej pobočky Rady pre zahraničné vzťahy. Podľa odborníčky niektorí politici v krajine radi využívajú historickú blízkosť Bulharska k Rusku a Moskva má v štáte svojich prívržencov a sieť kontaktov. "Žiadne veľké projekty však Rusko v krajine nepresadilo. Myslím, že Moskva si uvedomuje, že Sofia je mimo jej sféry vplyvu. Bulharskí politici zase vidia, že obyvatelia od nich očakávajú, že udržia štát v rámci európskej integrácie,“ pripomenula Černevová.

Nevyriešený Schengen

Už spomenuté členstvo v schengenskom priestore voľného pohybu osôb a v eurozóne sú dva prirodzené kroky, o ktorých Sofia hovorí.

"Nebudem robiť takéto predpovede. Závisí to od politických procesov vnútri členských štátov. Preto nie som v pozícii, aby som to mohol predpovedať. Ale poviem to takto: Bude to čoskoro,“ odpovedal podpredseda bulharskej vlády Tomislav Dončev na otázku Pravdy, kedy predpokladá, že krajina bude súčasťou Schengenu a vstúpi do eurozóny.

Najmä otázka schengenského priestoru je tu politicky veľmi výbušná. Podľa Európskej komisie Bulharsko splnilo všetky kritériá, aby bolo jeho členom, hlasovaním to potvrdil Európsky parlament a má to podporu mnohých členských štátov vrátane Slovenska. Z politických dôvodov však Sofia zostáva mimo. Na júnovej návšteve Bulharska vyhlásil holandský minister zahraničných vecí Stef Blok, že jeho krajina je stále proti rozširovaniu Schengenu.

"Väčšina rozhodnutí v EÚ je politická, nie technická. Myslím, že sme na Schengen pripravení lepšie ako niektoré krajiny, ktoré sú jeho súčasťou,“ tvrdí Dončev. "Sme zodpovední za ochranu vonkajšej hranice. Nie sme členom Schengenu z politických dôvodov. Je to však čudné. Vybudovali sme ochranné prvky na bulharsko-tureckej hranici. Každý rok dávame veľa peňazí na posilnenie hraničnej polície, samozrejme, aj s podporou európskych prostriedkov. Cesta z Turecka cez Bulharsko je prakticky uzavretá. Ako teda máme vysvetliť ľuďom, že nie sme v Schengene? Investujeme mnoho peňazí a úsilia,“ vyhlásil podpredseda vlády.

Ekonomika a politika

Čo sa týka eurozóny, Bulharsko by chcelo do konca roka vstúpiť do Európskeho mechanizmu výmenných kurzov, čo je čakáreň na prijatie eura. Krajina podľa Dončeva spĺňa kritériá týkajúce sa dlhu verejných financií. Bulharská národná banka v auguste uviedla, že na rok 2019 očakáva rast ekonomiky vo výške 3,7 percenta hrubého domáceho produktu. V nasledujúcom období príde k miernemu spomaleniu výkonu bulharského hospodárstva. V roku 2021 by mala mať krajina rast na úrovni 3,4 percenta HDP.

"Našou hlavnou úlohou bude presvedčiť členské štáty EÚ, že sme na eurozónu pripravení a naše prijatie nepredstavuje žiadne riziká,“ uviedol Dončev. Podľa vicepremiéra krajina pracuje na ďalších ekonomických reformách, ku ktorým je možné pristúpiť aj na základe politickej stability a výborných rozpočtových ukazovateľov. Takmer 30 percent bulharskej ekonomiky tvorí priemysel, viac ako desať percent turizmus a zvyšok sú služby a malý podiel má poľnohospodárstvo.

"Musíme pokračovať v politike, ktorá umožní prilákať zahraničných investorov. V tejto chvíli to vieme urobiť na základe ponuky lacnej pracovnej sily, nízkych daní a poskytovania kvalitných služieb. Budeme otvárať ďalšie priemyselné zóny. Ale chceme aj zmeniť tento model. Máme silný automobilový sektor. No nevyrábame autá, ale náhradné diely. Bulharsko sa však chce orientovať na produkty s vyššou pridanou hodnotou, vyrábať jedinečné veci. Mohli by sme do výskumu zapojiť bulharské univerzity. Chceme do toho investovať viac peňazí,“ tvrdí Dončev s tým, že vláda sa chce zamerať na podporu hospodárskeho ras­tu.

"Bulharsko bude musieť ešte vyvinúť veľa úsilia, aby sa viac posunulo k jadru EÚ. Na začiatku mandátu bola v súvislosti s prijatím eura súčasná vláda opatrná. Teraz sa vydala na cestu do eurozóny. Je to preto, aby zabránila tomu, že by Bulharsko zostalo na periférii únie,“ uviedla Černevová. "Týka sa toho ešte jedna vec. Bulharsko nie je súčasťou imidžu, ktorý má visegrádska štvorka. Má to jasné výhody. Bulharsko je postsocialistickou krajinou, ktorá sa však nevydala smerom k iliberálnej politike. Súčasná vláda a štýl politiky premiéra Borisova majú mnoho kritikov. Stále je to však veľmi vzdialené tomu, čo robí maďarský predseda vlády Viktor Orbán. V krajine nie je diskusia, že by sme mali byť bližšie V4. Skôr naopak. Myslím, že Borisov chápe limity vládnutia. Nechce radikalizovať veľké časti spoločnosti,“ pripomenula odborníčka.