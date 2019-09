Brexit: Otázky a odpovede

Ako môže britský parlament zabrániť brexitu bez dohody?

Parlament, ktorého zasadnutie sa má z rozhodnutia premiéra Borisa Johnsona od budúceho týždňa na vyše mesiaca pozastaviť, hrá o čas. Najskôr v utorok neskoro večer opozícia s podporou 21 konzervatívnych poslancov prevzala kontrolu nad programom zasadnutia, ktorý inak určuje vláda. Tým sa otvorila cesta k tomu, aby parlament rokoval o pripravenom návrhu zákona, ktorý má v prípade hroziaceho brexitu bez dohody k 31. októbru prinútiť premiéra podať žiadosť o odklad brexitu do konca januára budúceho roka.

Môžu poslanci prinútiť premiéra, aby žiadal o odklad brexitu?

Návrh zákona, o ktorom sa bude hlasovať v stredu neskoro večer, dáva vláde čas do 19. októbra, aby sa s EÚ na summite 17. októbra dohodla na úprave brexitovej zmluvy, inak v prípade brexitu bez dohody potrebuje súhlas parlamentu. Ak vláda s EÚ nič nedohodne a nedostane súhlas parlamentu na brexit bez dohody, musí premiér listom požiadať šéfa Európskej rady Donalda Tuska o ďalší odklad termínu brexitu, najmenej do 31. januára 2020. K návrhu zákona mali stúpenci brexitu veľa pozmeňujúcich návrhov, čím chceli predlžovať proces jeho schvaľovania. Zákon totiž potrebuje aj súhlas Snemovne lordov. Teoreticky sa však schválenie zákona aj s podpisom kráľovnej Alžbety II. dá stihnúť do pondelka.

Johnson chce brexit k 31. októbru s dohodou alebo bez dohody. Požiadal by teda o odklad?

Johnson skutočne trvá na brexite k danému termínu za každú cenu. Aj preto ho rozčúlilo rozhodnutie parlamentu rokovať o návrhu zákona na odvrátenie brexitu a rozhodol sa trestať vylúčením konzervatívnych poslancov, ktorí tento krok podporili v snahe zabrániť neriadenému brexitu. Pred hlasovaním v parlamente vyhlásil, že nebude žiadať o ďalší odklad, lebo by tým nahral EÚ. Ak zákon o odvrátení brexitu bez dohody prejde, Johnson chce predčasné voľby. Tie avizoval na 15. októbra, teda ešte pred summitom EÚ. Jeho vláda ostatne v utorok stratila v parlamente tesnú väčšinu.

Budú teda v Británii v polovici októbra predčasné voľby?

To zatiaľ nie je isté. To, že vláda nemá v parlamente väčšinu, ešte automaticky neznamená jej pád. Na schválenie zákona o predčasných voľbách potrebuje Johnson súhlas dvojtretinovej väčšiny poslancov. Opoziční labouristi však svoj súhlas podmieňujú tým, že najskôr bude schválený zákon, ktorý zabráni brexitu bez dohody k 31. októbru.

Prečo opozícia automaticky nechce voľby?

Pretože určenie ich termínu je primárne v rukách premiéra a opozícia nemala istotu, že Johnson termín volieb nezmení. Aj preto bola prioritou proeurópskych poslancov snaha odvrátiť brexit bez dohody k 31. októbru.