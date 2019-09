Vzbura proti brextrémistom

Nepovažovali sa za rebelantov. Patrili skôr k umierneným, ale lojálnym konzervatívcom. Niektorí z nich boli legendami a poslancami už od čias Margaret Thatcherovej. Čoraz reálnejšia hrozba neriadeného brexitu bez dohody ku koncu októbra pod vedením Johnsona ich však priviedla k tomu, že za cenu ukončenia politickej kariéry sa rozhodli hlasovať spolu s opozíciou. „Pre poslanca, ako som ja, úrad premiéra zarámoval výber takto: buď budeš hovoriť, čo si myslíš, alebo si udržíš miesto,“ napísal pre Guardian jeden z rebelantov Sam Gyimah, bývalý minister pre vysoké školstvo. „Ak sa za týchto okolností rozhodnete podporiť vládu, akoby ste povedali, že si ceníte viac svoju kariéru ako svoje zásady,“ dodal.

Ich vylúčenie vyvolalo u umiernených konzervatívcov zmiešané pocity a obavy o budúcnosť strany. „Ako, v mene všetkého, čo je dobré a sväté, už nie je v Konzervatívnej strane miesto pre Nicholasa Soamesa?“ reagovala Ruth Davidsonová, ktorá minulý týždeň rezignovala na post šéfky škótskych konzervatívcov.

Brexit by sa Churchillovi podľa jeho vnuka nepáčil. „Nemôžeme si tým byť istí. Pozrime sa však na to, čo urobil a ako vnímal vojnu a na jeho presvedčenie, že v Európe sa už nikdy nesmie opakovať takýto konflikt. Myslím si, že by netvrdil, že oslabenie zväzkov medzi Britániou a Európou je dobrý nápad,“ povedal Soames nedávno v rozhovore pre Pravdu. Brexit vníma ako historickú chybu, zároveň si podľa neho treba ctiť výsledok referenda. „Naše rozhodnutie o brexite bolo mimoriadne. Sme asi jediná krajina na svete, ktorá sa odhodlala k takému zásadnému kroku bez toho, aby vedela, čo bude ďalej,“ povedal.

Práve vylúčenie 71-ročného Churchillovho vnuka vyvolalo najviac reakcií. On sám vopred avizoval, že v ďalších voľbách už nebude kandidovať a rebelantom sa stal s „veľmi ťažkým srdcom“. „Nebudem kandidovať v budúcich voľbách. Blížim sa ku koncu 37-ročnej služby v tomto parlamente, na čo som hrdý. Som naozaj veľmi smutný, že sa končí týmto spôsobom a mám vrúcnu nádej, že tento parlament znovu nájde ducha kompromisu, pokory a pochopenia,“ vyhlásil v stredu Soames v emotívnom prejave v parlamente.

Medzi rebelantmi je osem bývalých ministrov vrátane dvoch exministrov financií – Philipa Hammonda, ktorý bol ešte pred pár týždňami ministrom, a Kena Clarka, ktorý bol najdlhšie slúžiacim konzervatívcom v parlamente. Niektorí z rebelantov do poslednej chvíle neboli rozhodnutí, ich počet napokon podľa zdrojov denníka Guardian zaskočil údajne aj úrad premiéra. A bude ich ešte viac? Včera sa k nim pridala ďalšia konzervatívna poslankyňa.

Aká však bude Konzervatívna strana po odchode umiernených proeurópskych členov? Strana, ktorá bola desaťročia rozdelená v postojoch k EÚ? Zdá sa, že už teraz v nej majú výrazné zastúpenie radikálni stúpenci brexitu. Pre obavy, že z Konzervatívnej strany sa stáva Strana brexitu, sa aj poslankyňa Justine Greeningová rozhodla ísť proti vláde a podporiť hlasovanie, ktoré by mohlo viesť k prijatiu zákona brániaceho neriadenému brexitu bez dohody. Podobne ako mnohí iní rebelanti kandidovať vo voľbách už nebude.

Exminister financií Hammond, ktorý vzburu viedol, sa zatiaľ nevzdáva. Avizoval, že proti vylúčeniu sa bude brániť a chystá sa na životný politický boj, hoci aj cez súdy. Johnson podľa neho nemá právo ho vylúčiť zo strany. „Toto je moja strana. Som jej členom 45 rokov. A budem ju brániť voči prišelcom, ktorí sa ju pokúšajú zmeniť. Ľudia, ktorí sú v jadre tejto vlády a možno ani nie sú členmi strany, sa nestarajú o jej budúcnosť,“ vyhlásil Hammond v narážke na vplyvného hlavného Johnsonovho poradcu Dominica Cummingsa, ktorý stál aj za kampaňou za brexit počas referenda.