Rúhání: Irán zruší obmedzenia nukleárneho výskumu a vývoja

„V tretej fáze bude iránska nukleárna agentúra od piatka realizovať bez obmedzení všetko, čo je potrebné na rozšírenie domácej nukleárnej technológie a vedeckého výskumu,“ povedal Rúhání v stredu večer v štátnej televízii.

Ubezpečil však, že európski signatári jadrovej dohody budú mať ďalšie dva mesiace na to, aby ju úplne dodržiavali. Ak sa tak stane, Irán podľa prezidenta obráti kurz a vráti sa k plnému zachovávaniu dohody.

Rúhání potvrdil svoje predošlé vyjadrenie o tom, že Irán do dvoch dní oznámi nový krok, ktorým ešte viac obmedzí dodržiavanie jadrovej dohody. Tento tretí krok bude podľa neho „najdôležitejší a bude mať mimoriadne následky“.

USA odmietajú francúzsky návrh na pôžičku Iránu

Spojené štáty neupustia od stratégie „maximálneho tlaku“ na Teherán a nezrušia voči nemu sankcie. V utorok to vyhlásil zástupca USA pre Irán Brian Hook v reakcii na návrh Francúzska, podľa ktorého by bola islamskej republike poskytnutá finančná pôžička výmenou za dodržiavanie Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) – tzv. jadrovej dohody. Pôžička, ktorá by bola krytá budúcimi predajmi iránskej ropy, je však podmienená zmiernením amerických sankcií voči Teheránu, píše agentúra AFP.

„Nedokážeme to už zdôrazniť jasnejšie, avšak sme oddaní stratégii vytvárania maximálneho tlaku (na Irán) a nemáme v pláne udeľovať žiadne výnimky a ani sa ničoho vzdávať,“ uviedol na margo francúzskej iniciatívy Hook.

Zástupca USA pre Irán však ďalej povedal, že zatiaľ nevidel „konkrétny“ francúzsky návrh, a preto sa k nemu priamo vyjadrovať nemôže.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa snaží zmierniť narastajúci konflikt s Iránom, ktorý sa vyhráža odstúpením od jadrovej dohody, tým, že Teheránu sprostredkuje určitú úľavu od jeho ekonomických problémov, píše AFP.

Islamská republika je podľa agentúry rozhorčená z toho, že nemala dostatočný úžitok z dodržiavania JCPOA. Teherán však v tejto súvislosti uviedol, že by sa uspokojil s pôžičkou v hodnote 15 miliárd dolárov (približne 13,6 miliardy eur), ktorú by splatil prostredníctvom budúcich predajov ropy.

Návrh na „výmenu pôžičky, ktorá by bola garantovaná ropou, za návrat (Teheránu) k dodržiavaniu pravidiel JCPOA, za bezpečnosť v (Perzskom) zálive, ako aj za rokovania o bezpečnosti v zálive a o (Jadrovom programe) po roku 2025“, avizoval v utorok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.

Šéf francúzskej diplomacie však podľa agentúry Reuters na margo daného návrhu zdôraznil, že na jeho realizáciu bude potrebný súhlas Spojených štátov.

Koniec dohody

Irán v máji oznámil, že nebude rešpektovať niektoré obmedzenia vyplývajúce z dohody, pokiaľ ostatné signatárske krajiny neurobia viac pre zmiernenie sankcií, ktoré voči islamskej republike znova zaviedli Spojené štáty po tom, ako od dohody odstúpili.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) začiatkom júla potvrdila, že Irán začal obohacovať urán na 4,5-percentný podiel štiepneho izotopu U-235, hoci dohoda stanovuje limit 3,67 percenta. Potvrdila tiež prekročenie 300-kilogramového limitu pre zásoby nízkoobohatené­ho uránu.