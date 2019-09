Britský parlament zahnal Johnsona do kúta

Britský premiér Boris Johnson dva mesiace po svojom nástupe prehral v parlamente hneď tri razy. Dolná komora parlamentu v stredu neskoro večer prijala návrh zákona, ktorý zabráni brexitu bez dohody k 31. októbru. Návrh hneď putoval so Snemovne lordov. Lordi sa ešte počas nočného rokovania dohodli, že návrh zákona prerokujú, čo najrýchlejšie. V piatok popoludní by sa návrh mohol s prípadnými dodatkami vrátiť do dolnej komory. Tak bude možné stihnúť schválenie jeho definitívnej podoby do pondelka, teda do času, keď sa z rozhodnutia Johnsona má činnosť parlamentu na päť týždňov pozastaviť.