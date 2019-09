Štrnásťroční do väzenia? Česká mládež sa kazí

Kopance do hlavy aj päsťami do tváre. Ďalšie zákerné údery do už spadnutej obete. Agresiu si pritom často nakrúcajú na mobil, aby sa bitka dostala na internet. Páchatelia? Žiadni dospelí siláci, ale chlapci, ktorí sú ešte pod zákonom. V Česku pribúda násilie, ktoré páchajú mladiství, ktorí nemajú ani pätnásť rokov. Veľa politikov preto zvažuje, že by sa mala znížiť trestnoprávna zodpovednosť na štrnásť rokov, pričom niektorí si vedia predstaviť aj nižšiu vekovú hranicu.

Noviny Mladá fronta DNES poslali otázku všetkým členom Poslaneckej snemovne, či by sa mal upraviť zákon, aby sa za mreže mohli dostať už 14-roční zločinci. Väčšina tých, ktorí reagovali, súhlasí so zmenou. Odpovedalo 103 z oslovených 200 poslancov, 60 z nich chce hranicu trestnoprávnej zodpovednosti znížiť. „V Nemecku, Rakúsku a na Slovensku ju majú zhodne 14 rokov. Mali by sme mať rovnakú ako okolité štáty. Najnižšiu v Európskej únii majú v Anglicku desať a v Škótsku dokonca osem rokov," odpísal premiér Andrej Babiš (v Česku je funkcia člena vlády zlučiteľná s poslaneckým mandátom).

Podobne sa podľa novín vyjadrili aj ďalší členovia vládnuceho hnutia ANO. „Poslankyňa Eva Fialová a jej kolega Michal Ratiborský by dokonca vekový limit znížili na 12 rokov," uviedla Mladá fronta DNES.

Naopak, opatrný pri týchto úvahách je napríklad opozičný poslanec Petr Bendl z Občianskej demokratickej strany. „Zatvoriť dieťa do kriminálu, myslím si, problém nevyrieši. Naučí sa v ňom ešte viac zlého," uviedol pre noviny. Podľa Bendla by skôr pomohlo, keby rodičia aj učitelia mohli trestať deti, ktoré sa nevedia zmestiť do kože. Dodal, že či už otec, matka alebo pedagóg musia mať istotu, že sami nebudú kriminalizovaní za každú maličkosť či snahu riešiť problém v správaní.

Deti sa nudia, tak si vymyslia takú zábavu. Rodičia na ne väčšinou nemajú dosť času. Deti vidia bitky vo filmoch, policajti pre ne nie sú žiadnou hrozbou ani autoritou. Rostislav Nesnídal, český psychológ

Pribúdajúce prípady násilia sa vyskytujú nielen v školách, ale aj na verejných priestranstvách. Agresívni tínedžeri považujú za „frajerinu" bitku, keď sa im podarí niekoho zmlátiť a videonahrávkou sa pochváliť na internete. Vyhliadnutú obeť často ani nepoznajú. Po viacerých útokoch museli zasahovať záchranári, napadnutí majú takmer vždy silné podliatiny na tvári. Vyskytuje sa aj obojstranná agresivita, ktorá niekedy máva vopred dohodnutých divákov. Mládež sa na sociálnych sieťach šifrovane dohodne, kedy a kde sa postavia proti sebe dvaja chlapci, stáva sa dokonca, že aj dievčatá sa plánovane pobijú.

Psychológ Rostislav Nesnídal, ktorého spomínané noviny oslovili dávnejšie, keď sa venovali téme násilia medzi deťmi, vidí viacero dôvodov agresivity: „Deti sa nudia, tak si vymyslia takú zábavu. Rodičia na ne väčšinou nemajú dosť času. Deti vidia bitky vo filmoch, policajti pre ne nie sú žiadnou hrozbou ani autoritou."

Polícia je v podstate bezradná, keď chytí páchateľa, ktorý ešte nemá 15 rokov. Keďže ide o osobu bez trestnoprávnej zodpovednosti, nemôžu ju stíhať, po výsluchu sa dostane z policajnej stanice hneď na slobodu.