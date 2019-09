Záchranári vyniesli z poľskej jaskyne mŕtvych speleológov

Záchranári z horskej služby vyniesli z Veľkej snežnej jaskyne v poľskej časti Tatier telá dvoch speleológov, ktorí tam v jednej z doteraz neprebádaných chodieb uviazli v polovici augusta. Telá jaskyniarov prepravil vrtuľník do Zakopaného. Pitva má určiť príčinu smrti, uviedla televízia TVN 24.

Až doteraz sa špekulovalo, či sa obaja muži utopili, keď im voda odrezala ústupovú cestu, alebo podľahli podchladeniu v jaskyni, v ktorej sa teplota pohybovala okolo štyroch stupňov Celzia.

Záchranári sa s pomocou kolegov zo Slovenska, hasičov a vojenských pyrotechnikov snažili k jaskyniarom dostať, ale cestu stiesnenými priestormi si museli rozširovať pomocou mikrovýbuchov. Prvé mŕtve telo objavili 22. augusta. O osem dní neskôr, 30. augusta, sa dostali k obom telám a začali ich prepravovať na povrch.

Do najväčšej a najhlbšej jaskyne v Poľsku pôvodne vošla šestica jaskyniarov z mesta Vroclav. Dvaja z nich v podzemí uviazli potom, čo stúpla hladina vody. Do pátrania sa zapojili desiatky ľudí.

Veľká snežná jaskyňa, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc so Slovenskom, meria takmer 24 kilometrov a dosahuje hĺbku viac ako 800 metrov. Širokej verejnosti prístupná nie je, chodiť do nej môžu iba prieskumníci a ľudia so špeciálnym povolením. Na mnohých miestach sú len úzke a krivolaké prielezy.

VIDEO: Pozrite sa do útrob jaskyne, ktorá je u našich severných susedov najdlhšia a najhlbšia. Záchranári zápasia s úzkymi priestormi, tmou, chladom – sú tam len 4 stupne, nedostatkom čerstvého vzduchu…