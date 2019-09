Minister obrany USA Esper: Rokovanie s Iránom sa začína javiť ako možné

Irán sa pomaly dostáva do situácie, keď sa rokovania s USA javia ako reálne, myslí si americký minister obrany Mark Esper. Podľa agentúry Reuters to dnes Esper povedal pri návšteve Británie. Americký prezident Donald Trump sa nedávno nechal počuť, že je otvorený možnému stretnutiu s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa uskutoční koncom mesiaca v New Yorku. Teherán zatiaľ verejne možnosť podobných rozhovorov odmieta.

„Zdá sa, že sa Irán v niečom blíži k bodu, z ktorého by bolo možné viesť rokovania, a dúfame, že to dobre dopadne,“ uviedol Esper pri návšteve londýnskeho think tanku pre obranu a bezpečnosť RUSI.

Od minulého roka, keď prezident Trump oznámil, že Spojené štáty odstupujú od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom, rastie medzi USA a islamskou republikou napätie. Washington po vypovedaní dohody uvalil na Teherán nové sankcie, ktoré okrem iného krajine obmedzujú možnosti obchodovať s ropou.

Zmyslom jadrovej dohody bolo zbrzdiť iránsky jadrový program, zamedziť tak Teheránu vo vývoji jadrových zbraní, ale umožniť mierové využívanie jadrových technológií. Trump však od odstúpenia od jadrovej dohody proti Iránu vedie politiku takzvaného „maximálneho tlaku“, čím sa snaží Teherán prinútiť k rokovaniam o obmedzení balistického programu a zmene prístupu ku konfliktom na Blízkom východe.

Prezident Rúhání v stredu oznámil, že Irán podnikne ďalší krok vo vypovedaní častí jadrovej dohody. Konkrétne má ísť o vývoj výkonných odstrediviek určených na urýchlenie obohacovania uránu. Zároveň ale dal prezident európskym signatárom dohody dva mesiace na to, aby obmedzili dopad amerických sankcií na Irán a dohovor tak zachránili.

Trump v stredu vyhlásil, že je otvorený možnosti stretnutia s Rúháním pri nadchádzajúcom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. „Jasné, možné je čokoľvek. Chcú vyriešiť svoj problém,“ povedal Trump k inflácii v Iráne. „Mohli by sme to vyriešiť za 24 hodín,“ doplnil americký prezident.

Teherán však opakovane možnosť rokovania s Washingtonom vylúčil. Schôdzka podľa neho nepripadá do úvahy, kým USA proti Iránu uplatňujú sankcie.