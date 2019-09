Ako sa z bojovníka za slobodu stal tyran

Vyrásť pod koloniálnou nadvládou belochov je niečo ako studený odchov v mrazničke

Úryvok z knihy African Laughter: Four Visits to Zimbabwe (New York: Harper Collins, 1992) Doris Lessingová

My – tým myslím Európanov, ľudia, ktorí majú skúsenosť s demokraciou tak, ako ju praktizujeme v Európe – berieme ako samozrejmosť, že krajiny, ktoré sme kolonizovali, sa od nás naučili, čo je to demokracia. V Rodézii sa demokracii tešili belosi, ale nikdy nezahŕňala aj černochov, ktorí zažili iba rôzne formy represie pod vládou belochov. Čo je teda na tom zvláštne, že sa z nich stali komunisti? (Samozrejme, ich komunizmus bol vždy viac rétorikou ako faktom.)

Doris Lessingová (1919 – 2013) je nositeľka Nobelovej ceny za literatúru. Autor: Wikipedia

Robert Mugabe je výsledkom autoritatívnej kultúry. Vychovali ho autoritatívni katolíci. Jeho učitelia a spolužiaci o ňom hovoria, že bol veľmi inteligentný, stále čítal, nevedel sa baviť s ostatnými, ale všetko sledoval a počúval: „Typický intelektuál.“ Vyrástol pod koloniálnou nadvládou belochov, čo bolo niečo ako studený odchov v mrazničke. Jeho kultúru, jeho ľudí stále kritizovali, znevažovali, podceňovali. Keď dnes Zimbabwčania hovoria, „ Ale to je naša kultúra, to sú naše zvyky“, vyjadrujú tým hrdosť na vlastnú kultúru, ktorá prežila desaťročia pohŕdania. Keď sa Mugabe stal vodcom v anti-koloniálnom oslobodzovacom boji, bojoval proti britskej nadvláde a jazyk marxizmu bol pre tieto hnutia vtedy typický. Hovorí sa, že komunistu z neho urobil Samora Machel (prezident Mozambiku, pozn. prekl.), a že to bolo pomerne neskoro v jeho kariére. Pretože Sovietsky zväz urobil tú chybu, že v oslobodzovacom boji podporoval Joshuu Nkoma (vodca partizánov etnika Ndebele, pozn. prekl.), Mugabe sa orientoval na Čínu, ktorej história od roku 1949 je jedna kontinuálna vlna masového vraždenia – milióny a milióny zavraždených z ideologických dôvodov. (Raz som počula jedného zimbabwianskeho kmeňového náčelníka doslova povedať: „Viete, omeletu neurobíte bez rozbíjania vajec.“) Mugabe viedol armádu, ktorá bojovala nielen proti bielym a čiernym vojakom Iana Smitha (premiér Rodézie, pozn. prekl.), ale aj proti konkurenčným anti-koloniálnym partizánskym jednotkám Biskupa Muzorewu a Joshuu Nkoma, pretože hoci tieto skupiny mali rovnaký cieľ – zvrhnúť koloniálnu nadvládu belochov – zároveň sami medzi sebou bojovali o moc v budúcej krajine.

Mugabeho uväznil Ian Smith. Rodézske väzenie bola krutá skúsenosť. Väzenie bolo scénou stoviek popráv, veľa z nich Mugabeho priateľov a spolubojovníkov. Smithovi ľudia spáchali najrôznejšie zverstvá, o ktorých sa hovorí, ale neboli oficiálne priznané. Je to kvôli potrebe pochovať „ chyby minulosti“. Smith nedovolil Mugabemu navštíviť svojho trojročného syna, keď bol chorý a keď syn zomrel, Mugabemu nebolo dovolené prísť na pohreb. Niekedy sa hovorí, že to bola tá najhlúpejšia vec, čo Smith urobil. Keď sa Robert Mugabe v roku 1980 dostal k moci, bolo to po viac ako desaťročí vojny, a vojna, ako to už býva, prináša brutalitu na oboch stranách. Pokusy o jeho život ho zahnali do izolácie, urobili ho podozrievavým. Prečo teda ľudia očakávajú od Roberta Mugabeho, s jeho skúsenosťou, aby bol kombináciou Abrahama Lincolna, Jeffersona a Gándhího? Ale ľudia to naozaj očakávajú: súdruh Mugabe musí byť ako Boh na strane všetkých.

Bolo v Mugabeho skúsenosti niečo, čo by ho malo presvedčiť o obdivuhodnosti demokracie? (napísané v r. 1988)

Úryvok preložila Dobrota Pucherová