Dievča stratené vo vlaku sa našlo po dvadsiatich rokoch

Osud Bielorusky Julie Mojsejenkovej, dievčatka z vlaku, ako o nej písala dobová tlač, sa zlomil prvého októbra 1999. Štvorročná dcéra uprosila otca, aby ju vzal so sebou z rodnej dediny na trh do mesta, kam išiel predávať zemiaky. Vracali sa posledným prímestským vlakom a vodkou potúžený otec si cestou zdriemol. Keď sa zobudil, dcéra vo vlaku nebola.

V Bielorusku vyhlásili po malej Julii celoštátne pátranie. V celej krajine viseli oznamy s fotografiou a údajmi o nezvestnej. Polícia prehľadávala všetky možné miesta od železničných staníc cez nemocnice až po studne. Bezvýsledne.

Medzitým sa vyšetrovanie začalo aj v Rusku. Tri týždne po tom, čo sa Julia stratila, sa totiž na stanici v Riazani objavilo bezprizorné dievčatko. Milicionárom dokázalo povedať len to, že sa volá Julia, jej mama je Ľuda a otec Víťa, má mladšieho brata a staršiu sestru a na perón ju vyložili nejakí ujo s tetou, s ktorými sa vozila vlakom, prespávala na dlážke opustených domov a žobrala milodary. Kde je jej domov a ako znie jej priezvisko však nevedela.

Stalo sa to osem rokov po rozpade Sovietskeho zväzu, obe pátrania sa tak končili na štátnej hranici. Bielorusom ani nenapadlo, že by Juliu mali hľadať v cudzine. A Rusi nemali šancu zistiť jej totožnosť, lebo nemohli tušiť, že prišla až z Bieloruska.

Julia mala šťastie v nešťastí. V ústavnej starostlivosti zostala len niekoľko týždňov. Osvojil si ju manželský pár, ktorý už mal dvoch starších synov. Vychovali ju ako vlastnú. Vyštudovala tovaroznalectvo, teraz pokračuje na univerzite, chce byť farmaceutkou ako jej pestúnka, ktorú odmala volá mama. Primladá sa vydala, s manželom sa už rozviedli. Piaty rok vychováva dcéru Karin.

Julia Gorinová, ako sa teraz volá, v rozhovoroch pre ruské a bieloruské médiá priznala, že odmala ju trápilo, prečo ju jej praví rodičia odvrhli. Bála sa, že sú to asociáli a alkoholici, ale aj tak sa pokúšala po nich pátrať. Chcela sa im pozrieť do očí. Hľadala však len na ruskom internete, kde žiadnu stopu nenašla. Tento rok na jar začala chodiť s novým priateľom, občianskym aktivistom Iľjom Kriukovom.

Keď mu nedávno vyrozprávala svoj príbeh, Iľja si sadol za počítač, do internetového vyhľadávača zadal kľúčové výrazy „dievčatko Julia“ „štvorročná“, „stratilo sa dieťa“ a o pätnásť minút už mal výsledky. Našiel články vo dvoch bieloruských novinách, v ktorých sa až príliš veľa detailov zhodovalo s prípadom jeho priateľky. „Keď som si o nezvestnej Julii Viktorovne prečítal v novinách Oršanka, pochybnosti odpadli. Všetko sa zhodovalo, ešte aj jazva na čele,“ citovalo ho na svojom twitterovom účte tlačové oddelenie bieloruského ministerstva vnútra, ktoré minulý týždeň zverejnilo video zo stretnutia Julie s jej biologickými rodičmi.

Na záberoch vidno, ako sa 24-ročná Julia podrobuje testom DNA, ktoré definitívne potvrdili, že je dcérou Ľudmily a Viktora Mojsejenkovcov. O chvíľu sa už so slzami v očiach objímali. Otec sa dcére ospravedlňoval. Celý život vraj cítil vinu za to, čo sa stalo. „Nik nie je v ničom vinný,“ chlácholila ho. „Dopadlo to tak, ako sa to malo stať. Ja nič neľutujem. Je dobré, že som zostala nažive, že som sa dostala do dobrej rodiny. Veľmi som vďačná svojim pestúnom, veľa sa so mnou natrápili, najmä v puberte. Ale zvládli to,“ dodala Julia.

S rodičmi Julia zašla aj do dediny, kde v jej ranom detstve žili. Ukázali jej rodný dom, bez napovedania spoznala ich niekdajšie pole, kde sa pásli kravy. Do Bieloruska sa síce natrvalo neplánuje vrátiť, ale s biologickými rodičmi sa mieni často stretávať. Čo najskôr im chce predstaviť ich vnučku, s ktorou sa zatiaľ videli iba cez Skype. „Život sa zmenil k lepšiemu. Nie každému sa pošťastí mať dva páry rodičov,“ povedala pre bieloruské vysielanie rádia Slobodná Európa.