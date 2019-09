Bondovka či Monty Python? O čom je brexit?

Dramatická zápletka, osudové zvraty a neistý koniec. Ľudia v zákulisí ťahajúci za nitky. Ich agenda je nejasná a nikto už nevie, či medzi nimi zostali nejakí hrdinovia. A v politických základoch otriasajúci sa hrdý Albión. To všetko je príbeh brexitu, ktorý vydá na triler aj satiru.

Voľný pád

Británia je krajina rútiaca sa voľným pádom. Takto opisuje súčasné Spojené kráľovstvo Nat, 47-ročný príslušník rozviedky MI6. Ide o fiktívnu postavu z najnovšieho diela Johna le Carré, ktorý patrí k najslávnejším autorom špionážnych románov. Spisovateľ, ktorého skutočné meno je David John Moore Cornwell, sám pracoval pre britskú kontrarozviedku MI5 a potom pre MI6. Denník Guardian publikoval úryvok z najnovšieho románu, ktorý le Carré nazval Agent, ktorý bežal po poli.

"Menšinový konzervatívny kabinet politikov desiatej kategórie. Minister zahraničných vecí, ktorý nevie absolútne nič, a ktorému by som mal slúžiť. Labouristi nie sú o nič lepší. Brexit je totálne prekliate šialenstvo,“ vyjadril sa Nat k súčasnej politickej situácii v scéne, v ktorej prezradí dcére, že pracuje pre tajnú službu.

Príbeh sa tak odohráva na pozadí brexitom zmietanej Británie a vo svete, v ktorom je americkým prezidentom Donald Trump. Kniha tiež odkazuje na Borisa Johnsona, ktorý je už premiérom Británie a v rokoch 2016 až 2018 bol šéfom diplomacie. A tiež na predsedu Labouristickej strany Jeremyho Corbyna, ktorý len pomaly obrusuje svoje populistické krajne ľavicové názory.

Le Carré podľa Guardianu vždy pred vyjadrovaním politických názorov uprednostňoval príbeh. V máji sa však pripojil k listu viacerých ďalších slávnych spisovateľov, podľa ktorých vybrať si brexit znamená prehrať.

"Je to tak, že le Carré sa vždy cítil doma v Európe rovnako ako v Británii. Po referende nemal na výber, len sa pozrieť na to, kde sa nachádzame. Je to neuveriteľne prorocká a veľmi emotívna kniha v tom, ako sa cíti spojený s históriou Británie a Európy. Neodvracia zrak, zaoberá sa súčasnou politickou krízou,“ citoval Guardian knižnú agentku Mary Mountovú.

Zahanbujúci žart

"Zatiaľ sme videli len malý úryvok z knihy, takže je zložité povedať, akú úlohu bude v knihe hrať brexit. Ak však berieme do úvahy existujúce dôkazy o machináciách, podvodoch, klamstvách, krádeži a zneužívaní digitálnych informácií a opakujúce sa obvinenia zo zahraničného ovplyvňovania brexitovej kampane, tak to vyzerá, že súčasné dianie je dokonalý námet na špionážny príbeh,“ reagoval pre Pravdu Martin Brown, expert na históriu medzinárodných vzťahov z Richmondu, Americkej univerzity v Londýne.

Podľa odborníka je však príbeh odchodu Británie z Európskej únie už najmä zahanbujúcim žartom. "Pripomína viac scénu skupiny Monty Python ako Jamesa Bonda. Le Carré riskuje, že vytvorí komickú verziu Casino Royale, nie drsný príbeh s Danielom Craigom. Ale možno o to mu skutočne išlo,“ zamýšľa sa Brown.

"Brexit obklopuje viacero pochybných príbehov. Ako kampaň podporujúca odchod z únie získala podozrivé peniaze. Ako sa cez sociálne médiá šírili manipulácie a dezinformácie. A ako poradcovia Donalda Trumpa, ktorí chcú oslabiť EÚ, pomáhali Johnsonovi získať premiérsky post,“ tvrdí Scott Lucas, profesor medzinárodných vzťahov na Birminghamskej univerzite. "No je to skôr tragédia, ako špionážny príbeh. Všetko sa to deje pred očami verejnosti. Lídri krajiny prekročili okraj priepasti a ohrozujú politickú, ekonomickú a sociálnu bezpečnosť súčasnej a možno aj ďalších generácií,“ povedal pre Pravdu Lucas.

Ale realita odchodu Británie z EÚ má podľa riaditeľa Centra pre bezpečnostné a spravodajské štúdie Anthonyho Gleesa aj špionážny rozmer. "Brexit sa hodí na to, aby bol súčasťou pútavého príbehu. Nepochybujem, že MI6 pozorne sleduje dianie v EÚ. Dokonca by premiér Johnson mohol využiť kontakt cez spriatelené tajné služby na komunikáciu s úniou, aby obišiel najzarytejších fanúšikov brexitu vo vlastnej strane. Na druhej strane je úlohou kontrarozviedky ochraňovať parlamentnú demokraciu. Preto by sa mala pozrieť na tie sily, ktoré využívajú brexit na zničenie parlamentu,“ uviedol pre Pravdu Glees, ktorý pôsobí ako profesor na Buckinghamskej univerzite.