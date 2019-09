Šefčovič: Treba napredovať, aby nám na krk nedýchali Američania a Číňania

Šefčovič o svojom novom portfóliu v budúcej Európskej komisii

Zostali ste síce podpredseda eurokomisie, ale nesklamalo vás, že ste nezískali významné ekonomické portfólio?

Určite nie, lebo môj nový rezort má dve dôležité dimenzie a jedna z nich je ekonomická. Náplň práce, ako aj trojnásobné obhájenie podpredsedníckeho kresla pre Slovensko sú teda dôvodom na spokojnosť.

Ako šéfka komisie Ursula von der Leyenová objasnila, že vám zveruje medziinštituci­onálne vzťahy a strategický výhľad?

Povedala mi, že potrebuje v komisii skúsenosť a praktické znalosti, ktoré som nadobudol v oblasti medziinštituci­onálnych vzťahov. Ide o zlepšenie vzťahov s Európskym parlamentom, a to aj v kontexte snahy posunúť sa smerom k legislatívnej iniciatíve parlamentu. Priamo s Ursulou von der Leyenovou sa budem podieľať na príprave pracovného programu komisie, čo je dokument, ktorý zahŕňa hlavné politické priority komisie a treba ho predrokovať s parlamentom aj členským štátmi. Nemenej dôležité bude to, že v podstate vystriedam Fransa Timmermansa v Rade pre všeobecné záležitosti, ktorá okrem iného pripravuje summity únie.

Medziinštituci­onálnym vzťahom ste sa ako komisár už venovali. Bolo to v období 2010 – 2014. Teraz vám k tomu pribudol strategický výhľad.

Ursula von der Leyenová chce, aby sme v komisii plánovali po novom. Táto oblasť je novinka. Budem zastrešovať strategický výhľad, pretože je potrebné zachytiť rýchly vývoj v technologických trendoch, aby sme sa v EÚ nemuseli obávať, ako nám prudko dýchajú na krk či už Američania, alebo Číňania. Ide o kľúčové technológie, ktoré budú rozhodovať o tom, či európska ekonomika zostane globálne konkurencieschopná.

Máte s tým skúsenosti?

Samozrejme. Tu podľa mňa presvedčili moje výsledky v rámci Európskej batériovej aliancie, ktorú som inicioval a vďaka ktorej sme nastolili novú víziu pre automobilový priemysel v oblasti čistej dopravy. Je to kľúčové pre celú úniu vrátane Slovenska. Dnes je to najviac viditeľná iniciatíva novej priemyselnej politiky v EÚ – vyslovene vzor, model dávaný za príklad. Ursula von der Leyenová ma požiadala, aby som batériovú alianciu viedol aj v nasledujúcom období. S biznisom pritom súvisí aj ďalšia úloha, ktorú mi dala – znížiť administratívnu a regulačnú záťaž.

Hovoríte, že ste spokojný, ale nežiadali ste von der Leyenovú o ekonomický rezort? Či už o priemyselnú politiku, alebo o digitálnu agendu?

Rozhovory sme viedli o rôznych oblastiach, pričom platí, že pri zostavení novej komisie sa menia portfóliá jednotlivých komisárov. Dvoma agendami, ktoré ste uviedli, sa budem vlastne zaoberať cez strategický výhľad. Dostanú sa totiž do výročných správ, ktoré budem predkladať. Čo nám chýba v digitalizácii? Na čo sa treba viac zamerať v priemyselnej politike? Budem mať pritom k dispozícii služby Spoločného výskumného centra, čo je akýsi mozgový trust komisie a jedna z najvýznamnejších vedeckovýskumných inštitúcií vo svete.

Každého nádejného komisára čaká takzvané grilovanie pred europoslancami. Očakávate, že môžete natrafiť na nejaké nástražné míny, alebo dúfate, že sa nezaradíte medzi tých, čo budú mať horúcu pôdu pod nohami počas vypočúvania v Európskom parlamente?

Mám za sebou štyri grilovania. Ku každému som pristupoval s maximálnym rešpektom. Rovnako to bude aj teraz. Navyše časť portfólia, ktoré mi bolo zverené, sa bytostne dotýka Európskeho parlamentu. Samozrejme, že členov parlamentu bude zaujímať aj to, s akou predstavou pred nich predstúpim pri formovaní portfólia strategického výhľadu, ktoré doteraz neexistovalo. Vypočúvanie spravidla predstavuje štyri hodiny intenzívnej diskusie. Viac ako 70 otázok od poslancov, ktorí sa môžu pýtať jednu minútu, pričom ja dostanem na odpoveď presne dve minúty a po ich uplynutí mi vypnú mikrofón.

Mnohí označujú von der Leyenovú za silnú európsku líderku. Veríte, že prinesie do Bruselu čerstvý vzduch? A ako by ste ju charakterizovali? Cítiť z nej napríklad typickú nemeckú pedantnosť?

Každé stretnutie, ktoré som s ňou mal – ale aj tlačová konferencia, na ktorej oznámila rozdelenie portfólií – sa začalo na minútu presne. Je to dáma, ktorá má silný osobný príbeh. Matka siedmich detí, lekárka, skúsená politička, ktorá z čela rezortu práce a sociálnych vecí v nemeckej vláde prišla za ministerku obrany v takej významnej krajine, akou je Nemecko. Má priamy osobný štýl, je vynikajúco jazykovo vybavená. Myslím si, že tým, akým spôsobom rozdelila portfóliá v komisii, ukázala, ako si váži nielen rodovú rovnosť, ale aj geografickú spravodlivosť v rámci členských štátov EÚ. Takzvané nové krajiny únie dosiaľ ešte nikdy nemali také solídne a významné zastúpenie v jednotlivých oblastiach, ako sa to rozhodla urobiť nová šéfka komisie. Z rozhovorov s ňou som jasne pochopil, že jej veľmi záleží, aby únia vystupovala jednotne, aby sme prekonali určité napätie, ktoré sa nám vkradlo do vzťahu medzi západnými a východnými štátmi. Verím, že celá zostava komisárov jej v tom bude pomáhať.