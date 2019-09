Biely dom a CIA popreli správy o úlohe Trumpa v prípade agenta Smolenkova

CNN uviedla, že Smolenkov pracoval v aparáte prezidentskej kancelárie a bol spolupracovníkom Jurija Ušakova, hlavného Putinovho poradcu pre zahraničnú politiku. Smolenkov na tejto pozícii pôsobil posledných päť rokov pred tým, ako v roku 2017 aj s rodinou odcestoval do Čiernej Hory, kde sa stopa po nich stratila.

Agent, údajne považovaný za najcennejší zdroj informácií pre CIA z prostredia Kremľa, bol pred dvoma rokmi dopravený z Moskvy do USA z obavy pred prezradením. Vedenie špionážnej agentúry sa vraj obávalo, že jeho prezradenie by svojou neopatrnosťou mohol spôsobiť prezident Donald Trump.

Práve tvrdenia médií o možnej Trumpovej prostorekosti prekáža americkým úradom najviac, vyplýva z ich vyjadrení. Hovorkyňa CIA Brittany Bramellová v utorkovom vyhlásení uviedla, že "tvrdenie CNN, že Ústredná spravodajská služba rozhoduje o otázkach života a smrti na základe niečoho iného ako objektívnej analýzy a zhromažďovania faktov, je jednoducho nesprávne. Pomýlené špekulácie, že spôsob, akým prezident nakladá s najcitlivejšími spravodajskými informáciami, viedol k operácii prevozu (Smolenkova do USA), je nepresná, "uviedla hovorkyňa.

Aj podľa hovorcu Bieleho domu Hogana Gidleyho je informácia CNN chybná. Kritizoval tiež správy amerických televízií o tom, že Smolenkov po úteku z Ruska žije neďaleko Washingtonu. "Pokrytectvo médií je tak do neba volajúce, že sa pokúšajú obviniť prezidenta, že nakladaním s informáciami ohrozuje ľudské životy. Pritom sú to práve oni, kto idú s kamerou do obydlia tohto človeka a prezrádzajú, kde žije a aká je totožnosť jeho i jeho rodiny , "konštatoval Gidley.

Ruský denník Vedomosti dnes s odvolaním sa na diplomatické zdroje potvrdil, že Smolenkov bol posledných päť rokov hlavným pomocníkom Ušakova, a mal preto prístup k citlivým informáciám. Priamo k utajovaným skutočnostiam sa ale dostať nemohol, no v rozhovoroch s kolegami mohol získať informácie, ktoré americké tajné služby zaujímajú.

Zdroje, na ktoré sa odvolávajú ruské médiá, začali tiež špekulovať, či Smolenkov, ak bol agentom, mohol mať prístup k dôležitým informáciám a osobám s rozhodovacou právomocou.

Kolegovia ho považovali za pracanta a chválili ho. Niekedy bol vraj príliš zvedavý, ale pretože ho v Kremli nepoznali prvý rok, „v dôverných rozhovoroch mohli byť celkom otvorení,“ napísal ruský denník.