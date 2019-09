Japonsko zvažuje vypustiť rádioaktívnu vodu z Fukušimy do oceánu

Japonská elektrárenská spoločnosť TEPCO bude možno musieť vypustiť rádioaktívnu vodu z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima do oceánu, pretože ju onedlho nebude mať kde skladovať. Podľa agentúry Reuters to v utorok vyhlásil minister životného prostredia Jošiaki Harada.

V elektrárni sa nazhromaždilo viac ako milión ton kontaminovanej vody, ktorá bola použitá na ochladzovanie jadier reaktorov elektrárne poškodenej v roku 2011 zemetrasením a vlnou cunami. „Jedinou možnosťou bude vypustiť túto vodu do oceánu,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii minister Harada. „Bude o tom samozrejme diskutovať celá vláda, ale ja to vidím takto,“ dodal.

Japonský kabinet čaká na správu expertov, než sa rozhodne, akým spôsobom sa rádioaktívnej vody z Fukušimy zbaviť. Hovorca japonskej vlády Jošihide Suga označil vyjadrenia ministra životného prostredia za „jeho osobný názor“.

Firma TEPCO uviedla, že nádrže na skladovanie rádioaktívnej vody budú do roku 2022 plné. Ak by vláda povolila vypustenie časti kontaminovanej vody do oceánu, rozhorčila by tým nepochybne rybárov aj susedné krajiny, ako je Južná Kórea. Tá si už minulý mesiac predvolala vysokého predstaviteľa japonského veľvyslanectva, aby objasnil, aké plány s vodou z Fukušimy Tokio má.

Podľa agentúry Reuters pobrežné atómové elektrárne bežne vypúšťajú do oceánu vodu, ktorá obsahuje trícium, čo je rádioaktívny izotop vodíka, ktorý je náročné oddeliť a ktorý je považovaný za relatívne neškodný. Firma TEPCO však minulý mesiac priznala, že voda v nádržiach vo Fukušime je okrem trícia kontaminovaná aj ďalšími látkami.

„Japonská vláda musí prijať jediné ekologicky prijateľné riešenie tejto krízy, a tým je dlhodobé skladovanie kontaminovanej vody a jej čistenie od rádioaktívnych látok, vrátane trícia,“ uviedol podľa agentúry Reuters Shaun Burnie, ktorý pôsobí ako jadrový expert v nemeckej pobočke hnutia Greenpeace.

Zemetrasenie o sile deviatich stupňov a následná vlna cunami si v marci 2011 vyžiadali v Japonsku takmer 19 000 obetí a spôsobili najväčšie nukleárne nešťastie vo svete od havárie v ukrajinskom Černobyle v roku 1986. Prírodná katastrofa vyradila vo Fukušime z prevádzky chladiace systémy elektrárne, jadrá troch reaktorov sa roztavili a do vzduchu, pôdy a do mora sa uvoľnili rádioaktívne častice. Únik radiácie vo Fukušime si vynútil evakuáciu zhruba 160 000 ľudí.