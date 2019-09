Najvyšší súd USA povolil uplatnenie nového opatrenia voči žiadateľom o azyl

Rozhodnutie najvyššieho súdu dočasne ruší rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý opatrenie zablokoval v niektorých štátoch ležiacich pri južných hraniciach USA. Na základe opatrenia môže byť žiadosť o azyl zamietnutá každému, kto na ceste do Spojených štátov prechádzal cez inú krajinu.

Kontroverzná úprava je podľa vlády nevyhnutná na zastavenie prílevu migrantov do USA. Keďže väčšina migrantov zo strednej Ameriky prichádza do USA cez južnú hranicu z Mexika, vstup do Spojených štátov sa im značne skomplikuje.

Prezident Trump v tejto súvislosti reagoval na twitteri príspevkom o „veľkom víťazstve pre hranicu“. Hovorca Bieleho domu Hogan Gidley uviedol, že najvyšší súd zvrátil „chybný“ predchádzajúci verdikt, čo vládu potešilo. Podľa agentúry AP však nie je jasné, ako rýchlo bude obmedzenie práva na azyl zavádzané v praxi.

„Toto je len dočasný krok a my dúfame, že nakoniec odídeme ako víťazi,“ komentoval postup najvyššieho súdu právnik Lee Gelernt z Americkej únie občianskych práv (ACLU), ktorá spoločne s ďalšími stranami vládne opatrenia napadla. Na ich stranu sa priklonila sudkyňa Najvyššieho súdu Ruth Baderová Ginsburgová a Sonia Sottomayorová, ktoré nesúhlasili s väčšinovým názorom deväťčlenného súdneho senátu. Sottomayorová v zdôvodnení svojho postoja napísala, že sporný vládny dekrét búra dlhoročnú prax a dopadá na veľmi zraniteľnú skupinu ľudí.

Sprísnenie azylového režimu oznámila vláda 15. júla a podľa agentúry Reuters ide o kľúčový prvok Trumpovej „nekompromisnej imigračnej politiky“. Ešte pred koncom júla opatrenie zablokoval federálny súd v San Franciscu, súd vyššej inštancie ale následne obmedzil platnosť tohto nariadenia len na štáty Arizona a Kalifornia. Pri prisťahovalcoch prichádzajúcich z Mexika do Texasu a Nového Mexika sa už teda nový režim mohol uplatňovať.

Podľa médií je nová reštrikcia namierená predovšetkým proti utečencom z Guatemaly, Hondurasu a Salvádoru, ktorí sa snažia preniknúť do USA cez Mexiko. "Väčšina ľudí prekračujúcich južnú hranicu (Spojených štátov) sú Stredoameričania, ktorí utekajú pred násilím a chudobou. Na základe nového pravidla budú z väčšej časti nespôsobilí, rovnako ako žiadatelia o azyl z Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, ktorí bežne k južnej hranici prichádzajú, "napísala agentúra AP.

Podľa doteraz platných regulí nemali právo na azyl iba migranti prichádzajúci do USA z takzvaných bezpečných krajín. Tento status má na severoamerickom kontinente len severný sused USA Kanada, na Mexiko sa nevzťahuje.