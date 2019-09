USA boli a sú pre Al-Kajdá trofejou

Takmer tritisíc ľudí zahynulo 11. septembra 2001 pri útoku Al-Kajdá na Ameriku. Na fotografii vrazilo lietadlo teroristov do druhej veže Svetového obchodného centra v New Yorku.

Takmer tritisíc ľudí zahynulo 11. septembra 2001 pri útoku Al-Kajdá na Ameriku. Na fotografii vrazilo lietadlo teroristov do druhej veže Svetového obchodného centra v New Yorku. Autor: SITA/AP , CHAO SOI CHEONG

Pre Al-Kajdá to bol deň víťazstva. Islamistickým extrémistom pred 18 rokmi vyšiel plán, ktorý nemal v dejinách terorizmu obdobu. Štyri unesené lietadlá, dve padnuté veže Svetového obchodného centra v New Yorku, útok na Pentagon a takmer tritisíc mŕtvych. Je to smutná a krvavá bilancia 11. septembra 2001.

Bol to deň, ktorý zmenil svet. Táto veta znie po 18 rokoch už takmer ako klišé. "Al-Kajdá a jej spojenci však stále ospevujú a oslavujú útoky z 11. septembra 2001. Súčasný šéf organizácie Ajmán Zavahrí hovorí o hrdinskom čine džihádu,“ reagoval pre Pravdu Bruce Riedel, expert na Blízky východ z Brookingsovho inštitútu, ktorý 30 rokov pracoval v CIA a robil poradcu prezidentom Billovi Clintonovi a Barackovi Obamovi.

Nikdy nezabudneme

Američania, ale aj mnohí ľudia po celom svete včera spomínali na obete masakry. "Nikdy nezabudneme,“ tweetoval prezident USA Donald Trump.

"Nemôžeme zabudnúť. Život nám nedovolí zabudnúť,“ citovala spravodajská stránka Yahoo News Chunderu Eppsovú, ktorej sestra pred 18 rokmi zahynula v ruinách Svetového obchodného centra. Američanka si každoročne pri pamätníku v New Yorku pripomína nielen mŕtvych, ale všetkých, ktorým 11. september 2001 zmenil život. "Ľudia sa pýtajú, prečo tu každý rok stojím. Pretože vojaci sa stále obetujú za našu slobodu. Záchranári stále zomierajú a sú chorí,“ pripomenula Eppsová.

Dráma sa pre mnohých naozaj neskončila. Z 2 753 mŕtvych v New Yorku je ešte potrebné jednoznačne identifikovať okolo 1 100 ľudí, a pri viacerých to už asi ani nebude možné. Televízia CNN pripomenula, že v utorok mal po 18 rokoch pohreb požiarnik Michael Haub, keďže sa konečne podarilo presne potvrdiť identitu jeho telesných pozostatkov.

"Keby Al-Kajdá mala opäť takú možnosť, aká sa jej naskytla 11. septembra 2001, rada by si útok zopakovala. Každá akcia proti Spojeným štátom je hlavným cieľom organizácie. Pre Al-Kajdá je Amerika vzdialeným a veľkým súperom. Preto sa objavili viaceré plány a teroristi ďalej rozmýšľajú nad tým, ako USA zasiahnuť,“ uviedol pre Pravdu Kacper Rekawek, expert na terorizmus a šéf programu obrany a bezpečnosti v GLOBSEC-u. "Nemusí to však znamenať, že Al-Kajdá sa bude sústredovať len na ciele na území Spojených štátov. Dá sa v tomto prípade hovoriť, že teroristi si definujú Ameriku veľmi širokým spôsobom, keď USA vnímajú aj cez ich záujmy,“ povedal Rekawek.

Al-Kajdá sa nemení

Typickým príkladom toho je v podstate prvý útok vôbec, ku ktorému sa Al-Kajdá prihlásila. V decembri 1992 odpálila bombu v hoteli Gold Mohur v jemenskom Adene. Cieľom mali byť vojaci USA, ktorí smerovali do Somálska. Útok nevyšiel podľa plánu. Američania hotel opustili ešte pred atentátom, ale zahynuli dvaja ľudia. Aden zasiahla aj explózia v druhom hoteli, ale tá si vyžiadala len niekoľkých zranených.

Vtedy ešte Washington Al-Kajdá nevenoval príliš veľkú pozornosť. "Útokmi z 11. septembra 2001 chcela teroristická sieť Usamu bin Ládina dosiahnuť viacero cieľov. Etablovať sa na svetovej scéne ako ochranca moslimov a zasiahnuť Ameriku. Organizácia sa o tieto veci stále snaží a myslím, že by si niečo podobné chcela zopakovať. Svet je však iný ako pred 18 rokmi,“ pripomenul pre Pravdu Steve Hewitt, bezpečnostný expert z Birminghamskej univerzity.

Po útokoch na Svetové obchodné centrum USA so spojencami zvrhli vládu Talibanu, ktorý nad Al-Kajdá držal ochrannú ruku v Afganistane. Ďalším krokom bola vojna v Iraku, ktorá síce odstránila diktátora Saddáma Husajna, ale zmenila sa na nočnú moru. Pomohla vyrásť organizáciám ako Islamský štát a Blízky východ doteraz čelí destabilizujúcim následkom konfliktu.

Na druhej strane boli USA schopné zlikvidovať prakticky všetkých dôležitejších lídrov Al-Kajdá vrátane bin Ládina.

"Keby Taliban vedel, čo bude nasledovať, tak by asi pred útokmi v roku 2001 požiadal Al-Kajdá, aby odišla z krajiny. Nič totiž nezískal. Čo sa týka Al-Kajdá, vynieslo ju to do pozície lídra džihádistov. Stratila takmer všetkých svojich lídrov, ale dá sa povedať, že neľutuje, lebo členovia organizácie veria, že sú z nich martýri a sú v raji. A napriek všetkému tlaku Al-Kajdá prežila,“ reagoval pre Pravdu Edwin Bakker z Inštitútu pre bezpečnosť a globálne vzťahy v Haagu. "No skupine sa nepodarilo naplniť politické ciele. Zahraničná prítomnosť v moslimských krajinách od 11. septembra 2001 narástla. Je možné tvrdiť, že zo západného politického racionálneho pohľadu teroristi nemali pred 18 rokmi zaútočiť. Ale vnímanie Al-Kajdá je iné, aj preto, že to, čo sa deje, je z jej pohľadu Božia vôľa,“ uviedol Bakker.

Aj Asfandyar Mir z Centra pre medzinárodnú bezpečnosť a spoluprácu na Stanfordovej univerzite pripomína, že USA po 11. septembri zdecimovali lídrov Al-Kajdá. "Napriek cene, ktorú zaplatila, organizácia nezmenila postoje. Zopakovať podobný útok je však pre teroristov zložité vďaka komplexnému bezpečnostnému prístupu Spojených štátov. V propagande Al-Kajdá hrá 11. september pravidelne úlohu. No ťažko presne povedať, kedy a čo chystá. V krátkodobom horizonte sa Al-Kajdá možno bude skôr snažiť byť menej viditeľná. Počká, kým sa USA stiahnu z Afganistanu, čo by skupine určite pomohlo. Okrem toho ústup Ameriky bude schopná prezentovať ako svoj úspech,“ uviedol pre Pravdu Mir.