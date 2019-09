Skončí maršal Konev na cintoríne?

Výsledok hlasovania v kauze, ktorá vyvolala silnú vlnu emócií a diplomatický konflikt medzi Českom a Ruskom, bol jednoznačný. Uznesenie schválilo 33 poslancov, iba jeden bol proti a šiesti sa zdržali hlasovania. "Prijaté uznesenie poveruje radu, aby vypísala verejnú výtvarnú súťaž na pamätník oslobodenia Prahy na konci druhej svetovej vojny namiesto sochy maršala Koneva,“ konštatoval starosta mestskej časti Ondřej Kolář, ktorý s myšlienkou odstránenia sochy z otvoreného priestoru, kde sa stávala častým terčom vandalských útokov, minulý mesiac prišiel.

"Rada má od zastupiteľstva aj poverenie nájsť dôstojné uplatnenie umeleckého diela, teda sochy maršala Koneva, najlepšie v niektorých z pamäťových inštitúcií,“ dodal starosta s tým, že radnica sa má postarať aj o prevoz sochy.

Koneva Česi vnímajú kontroverzne. Pre niektorých je osloboditeľom, pre iných symbolom útlaku. Sovietsky maršal sa síce podieľal na oslobodení Prahy v máji 1945, ale potom krvavo potlačil maďarské povstanie v roku 1956 a neskôr spravodajsky zabezpečoval sovietsku inváziu do Československa. V čase výročia okupácie z augusta 1968 Konevova bronzová socha v posledných piatich rokoch opakovane menila farbu. Radnica ju vždy dala očistiť. Po tom, čo tento rok 21. augusta niekto polial podstavec sochy červenou farbou a napísal naň "Nie krvavému maršalovi!“, starosta Kolář oznámil, že na očistenie pamätníka už radnica peniaze nemieni vyčleňovať. Sochu dal obstavať lešením a zakryť plachtou, ktorá ju mala chrániť pred ďalšími útokmi, kým sa nerozhodne o jej ďalšom osude. Plachta však dlho nevydržala. Proruskí aktivisti ju opakovane strhli a radnica napokon odstránila aj lešenie.

Kolář, ktorého ruský minister kultúry označil za nacistu, opakovane ubezpečoval, že Praha 6 si váži vojakov padlých v bojoch proti nacizmu a nemá nič proti tomu, aby na území mestskej časti stál pamätník vzdávajúci hold ich pamiatke. Socha kontroverzného Koneva však vyvoláva ostré spory a pamätník čeliaci vandalským útokom sa stal pútnickým miestom radikálov. „Cítim zodpovednosť za bezpečnosť obyvateľov Prahy 6, nielen fyzickú, ale aj mentálnu,“ povedal včera starosta. Preto by sa na území mestskej časti podľa neho nemali zoskupovať extrémisti a deti by nemali byť vystavované ideologickej manipulácii s dejinami.

Dnešné rozhodnutie radnice stále nevyriešilo naliehavú otázku, kam by sa Konevova socha mala sťahovať. Kolář navrhoval, aby si Rusko sochu premiestnilo do záhrady svojej pražskej ambasády, Moskva to však rezolútne odmietla. Obojstranne prijateľné riešenie sa začalo črtať po tom, čo dcéra sovietskeho maršala Natalia Konevová pripustila, že s presunom sochy na Olšanský cintorín by mohla súhlasiť. „Teoreticky áno. Ale rozhodne nie záhrada veľvyslanectva alebo súkromné múzeum, pretože môj otec je historická postava,“ povedala pre portál Aktuálně.cz.

Túto možnosť privítal aj starosta Kolář, ktorý sľúbil nájsť soche nové dôstojné umiestnenie. „A čo je lepšie a dôstojnejšie ako vojenský cintorín?“ reagoval pre Aktuálně.cz. Ak by pre Koneva našli miesto v pražských Olšanoch, pravdepodobne by to bolo na druhom obecnom cintoríne, kde sa nachádzajú čestné vojenské pohrebiská. Večný odpočinok tam našli aj vojaci Červenej armády, ktorí padli počas druhej svetovej vojny pri oslobodzovaní Československa.