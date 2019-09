Trump sa chce s Kim Čong-unom stretnúť do konca roka

Americký prezident Donald Trump pred novinármi uviedol, že by si prial sa do konca roka znovu stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Uviedli to dnes tlačové agentúry. Americký prezident vyslovil tiež presvedčenie, že ho Izraelčania nešpehujú, a tvrdil, že Irán si želá stretnutie so Spojenými štátmi. Priživil tým podľa agentúry AFP špekulácie o možnej schôdzke s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním na okraji Valného zhromaždenia OSN.