Čína v Hongkongu stráca Taiwan

Taiwan sa snaží vyhnúť osudu Hongkongu. "Nech je to tak, ako je to teraz. Zachovajme demokraciu,“ povedal pre Pravdu v Tchaj-peji 40-ročný Paul, ktorý vlastní obchod. Taiwan hltá informácie o dianí v Hongkongu. Čaká, ako bude na protesty v bývalej britskej kolónii reagovať Peking. Demonštrácie už trvajú mesiace a zasahujú aj do predvolebného boja na Taiwane, kde si hlasujúci 11. januára 2020 vyberú prezidenta a parlament.

Nedodržané sľuby

Peking ponúka Tchaj-peju princíp jedna krajina, dva systémy. Tak by to malo fungovať v Hongkongu. Ale nad Taiwanom visí aj hrozba vojenského zásahu Číny. Násilné zjednotenie je veľmi málo pravdepodobné. Pre mnohých Taiwancov je však potláčanie protestov v Hongkongu znakom, že čínsky komunistický režim by svoje sľuby nedodržal, ani keby Tchaj-pej a Peking vyriešili svoje spory pokojnou cestou.

Taiwan, samozrejme, vo vzťahu k Číne ťahá v mnohých otázkach za kratší koniec. Z Európy ho uznáva iba Vatikán, celkovo má plné diplomatické vzťahy so 17 krajinami sveta. Toto číslo možno bude už onedlho ešte nižšie, keďže sa v posledných týždňoch diskutuje, že Šalamúnove ostrovy vymenia Taiwan za Čínu.

Podľa prieskumu organizácie Jamestown Foundation, zverejneného minulý týždeň, sa viac ako 57 percent Taiwancov obáva, že Čína použije proti ich krajine silu, aby si vynútila zjednotenie. Spoločnosť je však tejto otázke výrazne rozdelená do dvoch politických táborov. Zásahu Pekingu sa bojí takmer 82 percent voličov Demokratickej progresívnej strany (DPP) súčasnej prezidentky Tsai Ing-wen, no iba 25 percent podporovateľov opozičného Kuomintangu, ktorý sa tradične snaží o priateľskejšie vzťahy s Čínou.

"Boli by sme za úplnú nezávislosť. Bude to však ťažké. Čína to nechce,“ tvrdia 20-ročné Taiwanky Stacy a Gwen, ktoré študujú v Londýne.

Frank, ktorý má 50 rokov a je nezamestnaný, je opatrnejší. "Starší ľudia chcú zachovať momentálne status quo. Mladší sa prikláňajú k väčšej nezávislosti,“ vyjadril sa Frank v rámci krátkej ankety v uliciach Tchaj-peja.

Jedna vec sa zdá jasná. Čím tvrdšie sa Čína vyjadruje na adresu udalostí v Hongkongu, tým sa zvyšuje popularita prezidentky Tsai, ktorá kriticky hodnotí režim v Pekingu. Taiwanský politológ Nathan Liu z Ming Čchuanovej univerzity potvrdzuje, že voličov to zaujíma. "Najefektívnejší slogan DPP pre prezidentskú kampaň je: Dnes Hongkong, zajtra Taiwan. Predstavte si, čo si voliči myslia, keď to vidia. Boja sa!“ uviedol pre Pravdu Liu, podľa ktorého ešte donedávna vyzerali šance Tsai na znovuzvolenie zle. "Ľudia odmietli vlani v novembrových voľbách DPP najmä preto, lebo si myslia, že nevládne dobre. Ale dianie v Hongkongu dokázala Tsai využiť vo svoj prospech,“ tvrdí Liu.

Súčasná prezidentka by podľa jedného z posledných prieskumov, ktorý zverejnila spravodajská stránka Taiwan News, získala vo voľbách 43,4 percenta hlasov. Jej rival z Kuomintangu Han Kou-you 27,2 percenta. Očakáva sa však, že do boja o prezidentské kreslo ešte zasiahnu miliardár Terry Gou či starosta Tchaj-peja Ko Wen-je.

Fungujúca demokracia

Podľa Liua súčasná vláda do istej miery manipuluje otázku vzťahov s Čínou a straší, že Taiwan príde o demokratický spôsob života. Minister zahraničných vecí Joseph Wu však pripomína, že Peking sľuboval Hongkongu systém jedna krajina, dva systémy, čo má byť aj model pre Taiwan.

„Lenže situácia sa mení. Čína v Hongkongu obmedzuje slobodu tlače, slobodu prejavu a právny štát,“ uviedol šéf taiwanskej diplomacie Wu. "Keď sa pozriete na prieskumy verejnej mienky, tak ľudia jednoznačne odmietajú model jedna krajina, dva systémy. Na Taiwane bolo 38 rokov zavedené stanné právo. Zrušili sme ho až v roku 1987 a potom sme v roku 1996 mali priame a demokratické voľby. Taiwan je teraz úplne fungujúca demokracia,“ povedal minister zahraničných vecí.

Bude to tak aj v budúcnosti? Pred voľbami trápi Taiwan problém možného ovplyvňovania hlasovania. Jedným zo zdrojov dezinformácií je podľa miestnych expertov Čína.

"Napríklad sociálna sieť Twitter pred niekoľkým týždňami publikovala informácie o kampani, ktorá mala zmanipulovať sociálne hnutie v Hongkongu. Ukázalo sa, že aj neškodné internetové účty, ktoré do istého času povedzme publikovali fotografie populárnych kórejských umelcov, sa zrazu zmenili na zdroje dezinformácií,“ povedala taiwanská ministerka pre digitalizáciu Audrey Tangová.