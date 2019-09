Pán Poriadok brzdí Johnsona

Bercow, ktorého stúpenci brexitu nemajú v láske, aj pod tlakom vládnych konzervatívcov ohlásil tento týždeň odchod z vedenia Dolnej snemovne do konca októbra. Búrlivé a hlučné rokovania parlamentu zručne viedol desať rokov. Preslávil sa ale najmä pri vášnivých debatách o brexite, keď sa poslanci dokázali zhodnúť len na jednom – odmietnutí zmluvy o brexite. Jeho mocné „order“ v rôznych tóninách a prevedeniach sa vrylo do pamäti všetkým, ktorí v priamom prenose sledovali brexitovú drámu v britskom parlamente.

Pán Poriadok patrí k vládnym konzervatívcom, ako šéf parlamentu ale nezastupuje stranu a nemôže ani hlasovať. Vládni konzervatívci mu vyčítali, že nie je nestranný a svojimi rozhodnutiami o tom, čo povolí a o čom dá hlasovať, podporuje odporcov brexitu. Expremiérka Theresa Mayová sa dokonca rozhodla, že poruší tradíciu a Bercowa neskôr nenavrhne za lorda.

Konflikt medzi vládou a parlamentom sa vystupňoval nástupom Johnsona za premiéra. Ten sa napriek protestom rozhodol činnosť zákonodarného zboru do polovice októbra pozastaviť. Parlament však pred nútenou prestávkou stihol schváliť zákon, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody k 31. októbru. Johnsona v krajnom prípade zaväzuje, aby požiadal EÚ o odklad. Ten podľa britských médií hľadá spôsob, ako zákon obísť.

Pán Poriadok sa tak pripravuje na svoju záverečnú parlamentnú bitku. Premiéra priamo varoval, že ak to bude potrebné, je odhodlaný umožniť poslancom „kreativitu“, aby premiérovi zabránili ignorovať prijatý zákon. „Ak sa dostaneme blízko toho, že Johnson bude chcieť obísť zákon, viem si predstaviť, že parlament bude chcieť takej možnosti zabrániť,“ vyhlásil včera na prednáške v Londýne. Brexit môže byť podľa neho len v takej forme, akú podporí parlament. „Nedodržanie zákona určite musí byť mimo. Bodka. V roku 2019, v modernej Británii, v parlamentnej demokracii, nemôžeme my poslanci, legislatívci, s čistým svedomím viesť debatu o tom, či treba alebo netreba dodržiavať zákon,“ dodal.

Británia sa stáročia riadi nepísanými ústavnými pravidlami. Bercow tvrdí, že ako šéf Dolnej snemovne nikdy neporušil nijaké z nich. Písaná ústava by však podľa neho nemusela byť na škodu a mohla by „zabrániť zlým praktikám či rozkazom vlády“ voči parlamentu. Možno by pomohla vyhnúť sa ústavnej kríze, v ktorej sa Británia ocitla po referende o brexite. „Kedysi som bol skeptický k tomu, či Spojené kráľovstvo potrebuje písanú ústavu. Ale prišiel som k záveru, že by stálo za to, vytvoriť komisiu, ktorá by to preskúmala,“ povedal.

Bercowa preslávili nielen parlamentné debaty o brexite. Na jednej strane súhlas a na druhej odpor vyvolal aj tým, že nedovolil, aby v parlamente vystúpil americký prezident Donald Trump. Zdôvodnil to tým, že nie je vhodný na to, aby vystupoval pred Dolnou snemovňou, ktorá je proti rasizmu, sexizmu, podporuje rovnosť pred zákonom a nezávislé súdnictvo.

Dolnú snemovňu bude riadiť už len dva týždne, keďže poslanci sa do parlamentu majú vrátiť, až keď kráľovná Alžbeta II. v polovici októbra otvorí nové zasadnutie. „Slúžim ako člen parlamentu 22 rokov a posledných desať ako predseda Dolnej snemovne. Je to, aby som to povedal otvorene, najväčšie privilégium a pocta môjho profesijného života a budem za to navždy vďačný,“ povedal Bercow začiatkom týždňa, keď ohlásil svoj odchod.