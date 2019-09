Útok v Saudskej Arábii priblížil vojnu s Iránom

Útoky zastavili polovicu dennej ťažby ropy v Saudskej Arábii a výrazne zvýšili cenu čierneho zlata na svetových trhoch. Prihlásili sa k nim jemenskí šiitskí povstalci húsíovia, ktorých podporuje Irán. Aj s prispením západných krajín vedie proti nim Rijád od roku 2015 vojnu, ktorá sa zmenila na jednu z najhorších súčasných humanitárnych katastrof.

Pripravení páliť?

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo spochybnil verziu o zapojení húsíov. Tvrdí, že útoky na ropné zariadenia Abkajk a Churajs spoločnosti Saudi Amerco, ktoré zachvátil požiar, neprišli z Jemenu. Šéf diplomacie USA obvinil Irán.

"Je dôvod veriť, že vieme, kto je páchateľom, a na základe verifikácie sme pripravení páliť. Čakáme však, čo povie Saudská Arábia, kto podľa nej stál za útokom, a ako budeme postupovať,“ napísal na sociálnej sieti Twitter americký prezident Donald Trump.

Teherán zodpovednosť odmieta a tvrdí, že Pompeo klame. "Priamy útok na susedný štát by nebol v súlade s vojenskou doktrínou Iránu,“ myslí si expert na Blízky východ Shahram Akbarzadeh z Deakinovej univerzity v austrálskej Viktórii. "Teherán vie, že by nedokázal reagovať na protiútok. Vojenská doktrína Iránu je založená na využívaní ním sponzorovaných vojenských skupín v iných krajinách. Tým na ne vytvára tlak a dokáže ich využiť na útok a obranu. Irán by nič nezískal z toho, čo sa stalo v Saudskej Arábii. Medzinárodné spoločenstvo sa chystá rokovať o poskytnutí peňazí Teheránu, aby zmiernilo dosah amerických sankcií. Je v záujme Iránu nájsť diplomatické riešenie,“ uviedol pre Pravdu Akbarzadeh, podľa ktorého Pompeo smeruje k rozpútaniu vojny.

Skazu v Saudskej Arábii však stále obklopujú otázky. Napriek tvrdeniu húsíov a ich ďalším vyhrážkam existujú pochybnosti o tom, čo sa v sobotu stalo. Viaceré americké médiá s odvolaním sa na vládne zdroje priniesli informácie, ktoré naznačujú dôkladnejšiu prípravu útokov, použitie rakiet a pomerne presné zásahy cieľov, v Abkajku ich bolo až zhruba 17. Podľa médiami citovaného vládneho zdroja útoky prišli zo západo-severozápadu. Teda nie z územia, ktoré kontrolujú húsíovia v Jemene.

"V tejto chvíli je že ťažké povedať, či útoky mohli byť odkazom, ktorý Irán vysiela, že má schopnosti narušiť globálne dodávky ropy. Tak ako to už v lete urobil, keď údajne zasiahol tankery v oblasti Perzského zálivu. Dá sa povedať, že ani nie je dôležité, či Irán priamo nariadil útok, alebo či, čo sa zdá pravdepodobnejšie, za ním stoja Teheránom podporovaní húsíovia, ktorí sa snažia výraznejšie zasiahnuť Rijád. V každom prípade udalosti svedčia o zraniteľnosti Saudskej Arábie a o tom, ako dokáže Irán využiť svojich spojencov,“ uviedol pre Pravdu Fanar Haddad z Inštitútu Blízkeho východu na Singapurskej národnej univerzite. "Hovorí sa aj o možnosti, že zásah prišiel z Iraku. Útoky ukazujú, že sa zotierajú hranice medzi konfliktami, čo je momentálne charakteristické pre región. Napätie medzi Iránom a USA a Saudskou Arábiou v Perzskom zálive, Iraku, Sýrii, Libanone, Izraeli či Jemene sa na jednom fronte môže zvýšiť a rozhorieť sa do širšieho konfliktu na Blízkom východe. Aj keby k tomu nedošlo, jednotliví aktéri využívajú vojenské prostriedky, ktoré prispievajú k nestabilite vo viacerých krajinách regiónu,“ pripomenul Haddad.

Irán a Saudská Arábia dlhodobo podporujú rôzne skupiny v oblasti a vedú tak zástupné konflikty. Napätie na Blízkom východe sa ešte zvýšilo vlani, keď USA odstúpili od dohody o jadrovom programe Teheránu, ktorá mala zamedziť tomu, aby vyrobil atómovú bombu. Irán postupne začína porušovať podmienky zmluvy. Chce prinútiť najmä Európsku úniu, aby ho ochránila pred sankciami USA.

Veľké riziko

"Otázkou je, aké veľké riziko chcú Saudská Arábia či Spojené štáty podstúpiť. V prípade, že budú mať jasné dôkazy, že za útokmi je Teherán alebo jeho spojenci, logickým cieľom by bol zásah proti iránskym ropným zariadeniam. Otvorilo by to však cestu k ďalším vojenským potýčkam,“ uviedol pre Pravdu James Dorsey, expert na medzinárodné vzťahy z Nanyanskej technologickej univerzity v Singapure. "USA určite budú môcť útoky využiť pri tlaku na zavedenie sankcií proti Iránu. Washington a Rijád však čelia dileme. Chceli by odpovedať na kroky Teheránu, ale nechcú vyprovokovať vojnu,“ myslí si Dorsey.

Každý ďalší konflikt by tiež prispel k nárastu cien ropy. Šéf programu štúdií národnej bezpečnosti na univerzite v Haife Gabriel Ben-Dor si myslí, že za útokom sú jemenskí rebelanti húsíovia. "Rovnako je však jasné, že by takúto veľkú operáciu nepripravili bez aktívnej podpory Iránu. Následky sú mimoriadne vážne,“ uviedol pre Pravdu profesor Ben-Dor. "Útoky ovplyvnili polovicu ropnej produkcie v Saudskej Arábii, čo má výrazný vplyv na celú svetovú ekonomiku. Pokiaľ sa nenájde nejaké riešenie na diplomatickom fronte, tak sa napätie v Perzskom zálive v blízkej budúcnosti ešte zvýši,“ predpokladá Ben-Dor.