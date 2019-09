Vodca IS Baghdádí vyzval džihádistov na oslobodenie spolubojovníkov

Vodca militantnej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakr Baghdádí v novom propagandistickom zvukovom zázname vyzval v pondelok jej členov, aby urobili všetko, čo je v ich silách, a oslobodili svojich zatknutých spolubojovníkov i ženy zadržiavané vo väzniciach a táboroch.

Išlo o jeho prvé verejné vyhlásenie od apríla, informovala agentúra AP, ktorá nemohla nezávisle overiť pravosť zmienenej zvukovej nahrávky.

V nej Baghdádí taktiež uviedol, že jeho organizácia podniká útoky v rôznych krajinách.

„Ako si moslim môže užívať život, keď vo väzeniach potupy (v táboroch) vedených križiakmi a ich šiitskými nasledovníkmi zadržiavajú moslimské ženy?“ spýtal sa v 30-minútovom posolstve zverejnenom mediálnym orgánom Islamského štátu Furkán.

Posledná Baghdádího nahrávka pochádza z apríla tohto roku, keď sa objavil vo videozázname – prvýkrát od vyhlásenia islamského kalifátu v irackom meste Mósul v júli 2014.

V médiách sa objavili v posledných rokoch informácie, že vodca IS je po smrti. Rusko tvrdilo, že zahynul pri nálete ruských lietadiel na zasadnutie vysokopostavených predstaviteľov IS na sýrsku Rakku v máji 2017. Spojené štáty však správy o Baghdádího smrti spochybňujú a iracká tajná služba vo februári 2018 uviedla, že vodca IS je stále nažive, ale zranenia a podlomené zdravie ho donútili odstúpiť z vedenia tejto teroristickej organizácie.