Trump nevie, čo s Iránom

Bude z toho vojna? Alebo šancu dostane diplomacia? "Myslím, že budem mať silnejší odkaz alebo možno vôbec žiadny odkaz, keď budeme mať konečné výsledky toho, na čo sa pozeráme. Neponáhľame sa,“ povedal podľa televízie CNN Trump v súvislosti so sobotnými útokmi v Saudskej Arábii, ktoré americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pripísal Iránu.

Protichodné vyjadrenia

Útoky spôsobili výrazný nárast cien ropy na svetových trhoch. Odstavili polovicu saudskoarabskej dennej produkcie suroviny. Šéf Bieleho domu jedným dychom priznáva, že sa mu nechce do vojny, ale zároveň tvrdí, že niekedy je to nevyhnutné. Trump vlani vystúpil z jadrovej dohody s Iránom, ktorá mala stopnúť atómové ambície krajiny. Washington proti Teheránu zaviedol sankcie a uplatňuje politiku maximálneho tlaku. Trump však už predtým viac ráz vyhlásil, že je ochotný stretnúť sa s iránskym prezidentom Hasanom Rúhaním. Teraz to však popiera. Vládca Oválnej pracovne hovorí, že chce pomôcť Rijádu, no v minulosti na sociálnej sieti Twitter napísal, že Saudská Arábia by si mala riešiť sama svoje vojny alebo zaplatiť za ochranu USA, čo však vraj neurobí.

K útoku dronmi a asi aj raketami proti ropným prevádzkam spoločnosti Saudi Aramco sa prihlásili jemenskí povstalci húsíovia, ktorých podporuje Irán. Teherán označuje tvrdenia, že operáciu riadil, za klamstvo. Iránsky duchovný vodca ajatolláh Chameneí povedal, že jeho krajina s USA nebude na žiadnej úrovni rokovať. Rijád zase tvrdí, že zatiaľ sa zdá, že pri útoku boli použité iránske zbrane. Podľa televízie Al-Džazíra je Saudská Arábia ochotná pozvať do krajiny medzinárodných expertov, aby pomohli pri preverovaní faktov.

"Na základe vyšetrovania prijmeme vhodné opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť a stabilitu kráľovstva,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí Saudskej Arábie.

Drahý konflikt

"Washington obviňuje Teherán z viacerých násilných činov vrátane dvoch útokov na ropné prevádzky, ku ktorým sa prihlásili húsíovia. Napätie rastie a minister zahraničných vecí Pompeo by mal ukázať jasné dôkazy o zapojení Iránu,“ uviedol pre Pravdu Amin Saikal, riaditeľ Centra pre arabské a islamské štúdie na Austrálskej národnej univerzite. "Súčasné dianie môže viesť ku konfrontácii v Perzskom zálive, čo by všetky strany vyšlo draho,“ myslí si autor knihy Rast Iránu: Prežitie a budúcnosť islamskej republiky.

Viaceré americké médiá s odvolaním sa na zdroje z americkej vlády informovali o údajoch a satelitných snímkach, ktoré naznačujú možné výraznejšie zapojenie Teheránu do útokov.

"Ak to aj nebol samotný Irán, je pravdepodobné, že páchatelia použili jeho technológie. Priamo či nepriamo sa mohli zapojiť rôzne mocenské frakcie, najmä z prostredia iránskych revolučných gárd. Mohli chcieť zmariť nádeje na stretnutie Trumpa a Rúhaního počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN a zároveň finančne oslabiť Saudskú Arábiu. Vláda v Teheráne poprela zapojenie do útokov, ale vojenské zložky robia ostré vyhlásenia,“ reagoval pre Pravdu Jamsheed Choksy, odborník na Irán z Indianskej univerzity v Bloomingtone. "Útoky ukázali, ako vplýva na situáciu v Perzskom zálive konflikt v Jemene. Myslím, že prezident Trump chce dohodu, ale súčasné dianie obmedzuje jeho možnosti,“ tvrdí Choksy.