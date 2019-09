Končí sa Netanjahuova éra?

Je najdlhšie slúžiacim izraelským premiérom. A stále je (takmer) schopný vyhrať voľby. Ale éra Benjamina Netanjahua sa pomaly blíži ku koncu. Rozdelil spoločnosť, čo mu politicky pomáhalo, jeho strana Likud však zároveň postupne prišla o väčšinu politických partnerov. Naznačujú to zatiaľ neúplné výsledky izraelských volieb, ktoré sa konali v utorok. Bolo to už druhé hlasovanie za niekoľko mesiacov. Prvé voľby sa konali v apríli. Netanjahu ich síce tesne vyhral, ale nedokázal zostaviť vládu. Voľby sa preto museli opakovať. Po prvý raz v dejinách Izraela sa stalo, že jeho obyvatelia dva razy za rok rozhodovali o zložení parlamentu.

Likud sa naťahuje o prvenstvo s centristickou Modrou a bielou koalíciou. Tá získala podľa informácií televízie Channel 13 viac ako 25 percent hlasov, čo by mohlo byť 32 kresiel v 120-člennom Knesete. Likud len tesne zaostával. Ide však zatiaľ iba o neoficiálne výsledky.

Začiatok konca

"Bolo to dramatické. Nebola to najlepšia chvíľa pre Netanjahua. Je očividne oslabený. Vstupujeme do fázy dlhých politických rokovaní a veci sa ešte môžu zmeniť. Myslím si však, že môžeme povedať, že je to začiatok konca kariéry Netanjahua ako najdlhšie slúžiaceho izraelského premiéra,“ reagoval pre Pravdu Ahron Bregman, politický a bezpečnostný analytik z King's College v Londýne.

Netanjahu bol predsedom vlády v rokoch 1996 až 1999. Druhý raz nastúpil do funkcie v roku 2009, a odvtedy ju neopustil. Krajinu posunul politicky doprava, moc mu zabezpečovalo aj spojenectvo s ortodoxnými náboženskými stranami, pravidelne tvrdo vystupoval proti Iránu, Palestínčanom a snaží sa udržiavať blízke vzťahy s populistickým americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Ani globálne manévre tesne pred voľbami, ako boli návšteva Ruska a telefonáty do Bieleho domu, však Netanjahuovi v hlasovaní príliš nepomohli. Z politických spojencov mu zostali už len náboženské zoskupenia a krajná pravica. Modrá a biela koalícia pod vedením bývalého náčelníka generálneho štábu izraelských ozbrojených síl Benjamina Gantza a exministra financií Jaira Lapida má tak reálnu šancu, aby zostavovala vládu. Ak by sa potvrdilo jej víťazstvo, pravdepodobne by na to dostala mandát od izraelského prezidenta Reuvena Rivlina.

Veľká koalícia?

Zdá sa však, že skutočný kľúč k moci má v tejto chvíli v rukách Avigdor Lieberman, šéf pravicovej strany Izrael, náš domov. Bývalý minister obrany chce, aby krajine vládla veľká koalícia Modrá a biela, Likud a jeho strana. Lieberman odmieta vstúpiť do spolku s náboženskými subjektmi, do ktorého ho po aprílových voľbách lákal Netanjahu. Žiada totiž, aby príslušníci ultraortodoxnej komunity slúžili v armáde, čo doteraz nemuseli.

Veľká koalícia centristov a sekulárnej pravice by bola riešením po voľbách. Takmer určite by však viedla ku koncu Netanjahua ako premiéra. Gantz a Lapid ho na tomto poste odmietajú. Nedá sa preto vylúčiť, že by viacerí ľudia z Likudu boli ochotní hodiť súčasného predsedu vlády cez palubu.

"Likud funguje ako kmeň, ktorý doteraz odhodlane stál za Netanjahuom. Keď sa však ukáže, že prehral voľby, odhodia ho ako bremeno a budú nasledovať iného lídra,“ predpokladá Bregman. Modrá a biela aliancia naznačuje, že by jej veľká koalícia nemusela prekážať. "Pre ľudí v Izraeli si želám dobrú vládu jednoty, aby sa upokojil politický systém a pohli sme sa dopredu,“ citoval denník Times of Israel Gantza.

Pre Modrú a bielu existuje aj alternatíva spojenia sa s menšími ľavicovými stranami a rokovanie o podpore s koalíciou arabských strán, ktorá skončila vo voľbách tretia. Spoluprácu s ňou však odmieta Lieberman, bez ktorého by vláda nemala väčšinu.

Skoro v každom prípade však pre Netanjahua nastávajú ťažšie časy. "Nevie zostaviť centristicko-pravicovú vládu. Jeho plán, aby získal v parlamente imunitu, keďže ho čakajú procesy, tak padol. To ho tiež oslabuje,“ reagoval pre Pravdu expert na Izrael Amnon Aran zo City University v Londýne. Netanjahu sa o dva týždne má dostaviť pred generálneho prokurátora a obhajovať sa v prípade korupčných káuz.