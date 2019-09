OSN: Dosiahla sa dohoda o zložení výboru pre vypracovanie sýrskej ústavy

Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu oznámil, že sa podarilo dosiahnuť dlho očakávanú dohodu o zložení výboru, ktorý by mal vypracovať novú ústavu pre Sýriu. Ide o dôležitý krok, ktorý môže prispieť k ukončeniu viac ako osemročného konfliktu v tejto krajine.

Guterres konštatoval, že osobitný splnomocnenec OSN pre Sýriu Geir Pedersen ešte so všetkými zainteresovanými stranami dolaďuje detaily, čo sa týka pôsobnosti výboru. To by sa však malo veľmi skoro podariť.

Generálny tajomník OSN vyjadril nádej, že vytvorenie ústavného výboru „bude veľmi dôležitým krokom pri vytváraní podmienok pre politické riešenie tohto tragického konfliktu“.

Na Ruskom organizovanej sýrskej mierovej konferencii v januári 2018 sa dosiahla dohoda o vytvorení 150-členného výboru na vypracovanie novej ústavy. Išlo by o kľúčový krok smerom k voľbám a politickému riešeniu sýrskeho konfliktu, ktorý si vyžiadal už viac ako 400.000 obetí.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan povedal v pondelok novinárom po skončení stretnutia s prezidentmi Ruska a Iránu Vladimirom Putinom a Hasanom Rúháním v Ankare, že sa podarilo prekonať spory, čo sa týka posledného člena ústavného výboru, v ktorom by mali byť zástupcovia sýrskej vlády aj opozície.

Procesné pravidlá sa musia ešte dopracovať, povedal Putin, podľa ktorého musí výbor rýchlo začať rokovať. „Extrémistické skupiny sa môžu pokúsiť zmariť tento proces, lebo nechcú konečnú dohodu, keďže z vojny získavajú peniaze,“ dodal.

Rúhání vyjadril nádej, že voľby sa v Sýrii uskutočnia v roku 2020 alebo 2021.