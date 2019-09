Chceme brexit s dohodou. Ale na tanec treba dvoch

Fínsky premiér Antti Rinne uviedol, že Británia má čas do konca septembra, aby prišla s akceptovateľným návrhom na riešenie brexitu. Už v auguste sa podobne vyjadrili nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Očakávate, že do konca mesiaca skutočne vláda v Londýne položí na stôl návrh, ktorý by viedol k dohode?

Samozrejme, je veľmi zložité povedať, čo sa stane. Čas však beží, máme ho stále menej. Potrebujeme riešenia, pretože ich potom musíme aj schváliť. Tiež si to vyžaduje nejaký čas. Čím skôr budeme mať s čím pracovať, tým lepšie. Vytváranie dostatočného tlaku môže viesť k riešeniam. Je v našom záujme, aby sme našli dohodu. Je to oveľa lepší scenár ako prípadný tvrdý brexit. Takýto vývoj je v záujme EÚ aj Británie. Ale na tanec potrebujete dvoch. Uvidíme.

Ako hodnotíte komunikáciu s Britániou?

Medzi Európskou komisiou a Londýnom sú pravidelné kontakty. Nemyslím si, že problém spočíva v nedostatočnej komunikácii. Jednoducho však potrebujeme riešenia. Potrebujeme obsah, aby sme mali o čom komunikovať.

Do akej miery ste teda optimista či pesimista v súvislosti s tým, či sa do 31. októbra podarí brexit vyriešiť?

Neviem, či sa to tak dá povedať. Potrebujeme niečo, s čím sa dá pracovať na dohode. Na toto by sme sa mali sústrediť. Nevieme predpovedať budúcnosť, nedokážeme presne povedať, čo sa stane. Je to veľmi zložité. Preto by sme sa mali koncentrovať na hľadanie riešení, ktoré by boli akceptovateľné pre všetkých zúčastnených. Okrem toho nezabúdajme, že brexit nie je koniec sveta. Aj keď dosiahneme dohodu o ňom, budeme musieť ďalej rokovať, na čom postavíme vzájomné vzťahy. Na takéto diskusie tiež potrebujeme čas. Ale príliš veľa ho nemáme. V prípade, že tieto rokovania máme vyriešiť do konca budúceho roka, tak je to už skutočne krátka doba. Musíme brať do úvahy aj to, že ani v súvislosti s budúcimi vzťahmi nemáme veľmi dobrú predstavu, čo Británia chce. Ak medzitým budú v Spojenom kráľovstve voľby, tak zase dôjde k časovému posunu. Preto v prvom rade potrebujeme vyriešiť brexit a rýchlo sa zamerať na budúcnosť vzťahov. Odchod Británie z únie nie je len koniec, je to aj začiatok niečoho nového.

Budú rokovania o budúcich vzťahoch ešte zložitejšie ako vyjednávania o odchode Británie?

Je to tak. Spojené kráľovstvo je dôležitou súčasťou EÚ. A únia je ešte dôležitejšia pre Britániu. Polovica zahraničného obchodu Spojeného kráľovstva je s krajinami EÚ. Je to mimoriadne dôležité a po brexite sa budeme musieť dohodnúť na spolupráci v obrovskom množstve oblastí, v ktorých to doteraz fungovalo na základe pravidiel únie. Pred nami stojí herkulovská úloha. V tejto chvíli rokujeme len o tom, ako doriešiť naše vzťahy v rámci EÚ, ale musíme sa už sústrediť na budovanie nových.

Súhlasilo by Fínsko s ďalším posunutím dátumu brexitu?

Viete, ako to funguje. Najprv o odloženie odchodu z EÚ musí požiadať Británia. Potom s tým musia súhlasiť všetky členské štáty. Uvidíme, či situácia bude taká zložitá, že o tom budeme musieť rozhodovať. V predchádzajúcich prípadoch sme si chceli vypočuť, prečo je potrebný odklad. Stále to platí.