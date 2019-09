Muža, ktorý sa vyhrážal odpálením kyjevského mosta, obvinia z chuligánstva

Muž, ktorý sa v stredu vyhrážal, že vyhodí do povetria most Metro v ukrajinskej metropole Kyjev, nebude obvinený z "prípravy teroristického útoku". Oznámil to vo štvrtok náčelník kyjevského oddelenia štátnej polície Andrij Kryščenko.

„Prokuratúra už súhlasila s podozrením… podľa časti 4 článku 296 (chuligánstvo) a článku 259 (nepravdivá správa o podmínovaní),“ uviedol na tlačovej konferencii Kryščenko, ktorého citovala agentúra Interfax-Ukrajina.

Muža identifikovali ako Oleksija Belka (42) pôvodom z Krymu. V júni tohto roka dobrovoľne odovzdal polícii jeden kilogram výbušnín, uviedla ešte v stredu agentúra UNIAN.

Belko dorazil na most na bielom aute, z okna automobilu mával ukrajinskou vlajkou, strieľal do vzduchu z automatickej pušky a varoval, že sa k nemu nesmie nikto priblížiť, inak spustí streľbu a vyhodí most do povetria. Muža následne zadržalo komando. Odpor nekládol, uviedla polícia.

Spravodajský portál Strana.ua s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že muž je príslušníkom ukrajinskej vojenskej špeciálnej jednotky – operátorom poľných rádiových staníc. Tento rok ho údajne pokarhali za opustenie jednotky bez povolenia.