Zeman by zastavil trestné stíhanie Babiša, ak by bolo obnovené

Českému premiérovi Andrejovi Babišovi už v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo nič nehrozí, pretože aj v prípade, ak by najvyšší štátny zástupca (prokurátor) rozhodol o obnovení jeho trestného stíhania, prezident Miloš Zeman by ho zasa zastavil. Zeman to uviedol vo štvrtok v televízii Barrandov, informujú spravodajský server Novinky.cz a televízia ČT24.