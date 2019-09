Emmanuel Macron prestáva byť voči migrantom veľkorysý

O novom postoji k nelegálnemu prisťahovalectvu sa Macron zmienil na stretnutí s členmi svojho politického hnutia Republika vpred!, keď hovoril o svojich plánoch v druhej polovici funkčného obdobia v Elyzejskom paláci. Prezidentom bude ešte dva a pol roka, pred vypršaním päťročného mandátu sa nepochybne bude usilovať o znovuzvolenie.

Macron v prejave poukázal na to, že nemožno byť bezbrehým idealistom vo vzťahu k migrácii: „Tvrdiac, že sme humanisti, sme niekedy laxní."

Prezident pokračoval, že ak sa postoj nezmení, v očiach mnohých Francúzov bude hnutie vyzerať ako „buržoázne". Poukázal na to, že bohatých sa problém nelegálnej imigrácie vyslovene nedotýka, ale inak to vyzerá v prípade jednoduchých obyvateľov. „Táto vrstva s tým žije. Ľavica desaťročia nič nerobila s týmto problémom, preto pracujúca trieda prešla ku krajnej pravici," domnieva sa Macron. Skutočnosťou je, že nacionalisticko-extrémistickí politici s protieurópskou orientáciou sa vo Francúzsku presadzujú čoraz viac. Dôkazom boli posledné prezidentské voľby, v ktorých sa v druhom kole rozhodovalo medzi centristom Macronom a líderkou krajnej pravice Marinou Le Penovou.

Macron prirovnal ignorovanie problému migrácie do Francúzska k správaniu troch zvieratiek: „Sme ako tri opičky, nechceme nič vidieť." Narážal na obrázok s troma opičkami, ktoré nevidia žiadne zlo, nepočujú žiadne zlo, nehovoria o žiadnom zle, pričom rukami zakrývajú oči, uši a ústa.

Nová rétorika Macrona môže vychádzať z pohľadu na prieskumy verejnej mienky, z ktorých vyplýva, že už výraznej väčšine Francúzov sa nepáči, koľko prisťahovalcov žije v ich krajine. Potvrdzuje to najnovšia anketa, ktorú zverejnil ústav Ispos. Vysvitlo, že až 63 percentám opýtaným sa zdá, že vo Francúzsku žije priveľa cudzincov; nie je ťažké dovtípiť sa, že nimi myslia hlavne ľudí z mimoeurópskych krajín. Portál Local upozornil, že prieskum odhalil, že dokonca až 88 % príslušníkov robotníckej vrstvy tvrdí, že v krajine žije príliš veľa imigrantov. Anketa tiež ukázala, že okolo 60 percent respondentov sa nazdáva, že cudzinci sa nevedia alebo nechcú začleniť do francúzskej spoločnosti.

V rámci EÚ Macron podporil talianskeho premiéra Giuseppe Conteho v snahe o zavedenie automatického mechanizmu na rozdelenie migrantov prichádzajúcich do Európy. Účasť členských štátov EÚ na tomto mechanizme by mala byť povinná. V stredu večer to oznámil Macron po stretnutí s talianskym premiérom v Ríme. Všetky členské štáty EÚ by sa podľa nich mali „tak alebo onak“ podieľať na prijímaní migrantov, inak by mali byť finančne penalizované. Macron však k tomuto plánu neuviedol nijaké podrobnosti.