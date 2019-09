Austrálski školáci otvorili celosvetový štrajk za účinnejšiu ochranu klímy

Veľké zhromaždenia boli ohlásené v mestách ako Sydney či Melbourne, demonštrovalo sa však aj vo vnútrozemskom Alice Springs, kde si stovky ľudí políhali na zem a tvárili sa, že sú mŕtvi. Protestujúci požadujú, aby bola zmena klímy konečne chápaná ako kríza.

Mládežnícke hnutie Piatky za budúcnosť očakáva, že do jeho najnovších akcií za ochranu klímy sa zapoja v rôznych častiach sveta státisíce ľudí. V rámci medzinárodného týždňa štrajkov, ktorý sa začína v piatok, ohlásili aktivisti protesty vo vyše 2600 mestách na území 160 štátov.

Štrajkujúci v Austrálii požadujú, aby v tejto krajine nevznikali nové uhoľné bane a aby sa prechod na výrobu energie z výhradne obnoviteľných zdrojov zavŕšil do roku 2030. Akciu podporujú odbory a niektoré korporácie. Štátne školy mali účasť zakázanú, očakávalo sa však, že mnohí študenti budú tento zákaz ignorovať.

Austrálsky vicepremiér Michael McCormack opísal prebiehajúce protesty ako „rozvratníctvo“ a vyjadril presvedčenie, že by spôsobovali menej ťažkostí, ak by sa konali cez víkend. Povedal tiež, že študenti by sa naučili viac v škole, a ubezpečil, že vláda už podniká kroky na obmedzenie škodlivých emisií a podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, informovala tlačová agentúra AP.

Generálny tajomník OSN António Guterres zvolal na 23. septembra do New Yorku summit o klimatickej kríze. Prezidentov a predsedov vlád požiadal, aby pricestovali s konkrétnymi a realistickými návrhmi na čo najskoršie aplikovanie tzv. parížskej dohody (Rámcový dohovor OSN o zmene klímy) a na zaistenie rozhodného prechodu k čistejšej, bezpečnejšej a ekologickejšej budúcnosti.